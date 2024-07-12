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НБУ виставив на торги нерухомість та землю

12.07.2024 21:00
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) виставив на продаж нежитлові будівлі та земельні ділянки. Їх продадуть на аукціонах

НБУ

Фото: freepik.com

Йдеться про активи, набуті Нацбанком у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України. Їх реалізують через електронну систему Prozorro.Продажі.

Нежитлові будівлі та споруди дитячого табору «Сокіл» загальною площею 1979,20 кв. м в Ірпені Київської області продадуть з молотка 25 липня. Стартова ціна — 25,6 млн грн.

Цього ж дня проведуть аукціон з продажу нежитлового приміщення загальною площею 143,9 кв. м в адміністративному будинку (літ. А) в Ямполі на Вінниччині. Стартова ціна — 1,7 млн грн.

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Також планується продати 92 одиниці земельних ділянок, що розташовані в Київській області та мають цільове призначення «під забудову». Їх продадуть на аукціоні 1 серпня, стартова ціна не вказана.

Також в регуляторі нагадали, що раніше було створено окремий розділ на власному офіційному вебсайті, де зібрана вся актуальна інформація про активи НБУ, виставлені на продаж або заплановані для реалізації. Торги проводяться відповідно до закону «Про Національний банк України» та розпорядчих актів НБУ.

Раніше ми писали, що за три роки відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Українці придбали загалом півмільйона гектарів землі за середньою ціною 41 тисяча гривень за гектар.

За цей час було придбано 567 322 га сільськогосподарської землі. Загальна кількість укладених угод становила 253 416, середня ціна становила 41 тисячу гривень за гектар. У 2023 році було придбано найбільшу кількість землі — 179 921 га.

Крім того, українці по-новому платитимуть за оренду землі. Розмір орендної плати за землю в Україні хочуть встановлювати з урахуванням нормативної грошової оцінки (НГО). Однак до ухвалення цього рішення ще далеко

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Джерело: НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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