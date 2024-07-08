Де продали найбільше землі за три роки відкритого ринку — Опендатабот

За три роки відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Українці придбали загалом півмільйона гектарів землі за середньою ціною 41 тисяча гривень за гектар

За цей час було придбано 567 322 га сільськогосподарської землі. Загальна кількість укладених угод становила 253 416, середня ціна становила 41 тисячу гривень за гектар. У 2023 році було придбано найбільшу кількість землі — 179 921 га.

Найбільш запитаними за весь час роботи ринку стали угіддя на Полтавщині, де продали 60 360 га землі за середньою ціною 42,75 тисяч гривень за гектар. Наступними за популярністю були Дніпропетровщина з 58 869 га та Харківщина з 54 458 га.

Початок повномасштабної війни вплинув на попит покупців і ціни на сільськогосподарські землі. Протягом першого півріччя 2024 року українці придбали 17 036,6 га землі на Полтавщині, сплачуючи в середньому 52,59 тис. грн за гектар.

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На Дніпропетровщині з початку року було продано 12 952,7 га за ціною 34 тисячі грн за гектар. Замість прифронтової Харківщини в трійку лідерів піднялася Кіровоградщина, де було продано 9 375 га за 38 тисяч грн за гектар.

Найдорожчою цьогоріч стала земля в Івано-Франківській області, де ціна за гектар сягнула 101 тисячу гривень.

На даний момент лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників, близько 65%, стосується землі, яку отримують у спадок.

1 липня 2021 року в Україні було відкрито ринок землі, надавши можливість придбання сільськогосподарських угідь. На початковому етапі купувати землю могли лише фізичні особи, але з 2024 року ринок став доступним і для бізнесу.

Нагадаємо, що українці по-новому платитимуть за оренду землі. Розмір орендної плати за землю в Україні хочуть встановлювати з урахуванням нормативної грошової оцінки (НГО). Однак до ухвалення цього рішення ще далеко

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За матеріалами: Опендатабот.