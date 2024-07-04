НБУ введе ліміти на перекази між картками — Пишний

Національний банк України (НБУ) планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку. Наразі це питання обговорюється з волонтерами

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», – сказав голова НБУ.

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За його словами, представники НБУ обговорюють це питання з волонтерами, вислуховують їхні позиції, аналізують їх.

«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — додав Пишний.

Нагадаємо, що за вимогою МВФ українська влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

Також ми писали, скільки грошей залучила Україна з продажу ОВДП за час війни. З початку повномасштабного вторгення рф український уряд виставляє на аукціонах облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). З їх продажу за понад 2 роки вдалось залучити більш ніж 1 млрд грн.

Крім того, ми розповідали, які українські банки закрили найбільше відділень з початку року. Станом на 1 липня цього року в Україні налічується 5 085 діючих структурних підрозділів банків. З січня по червень їхня кількість скоротилася на 53. Водночас ще 872 банківських відділення перебувають в статусі «тимчасово призупинених».

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