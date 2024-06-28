close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

28.06.2024 19:15
Микола Деркач
Читати росiйською

Нацбанк актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг і визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України «Про страхування» та «Про кредитні спілки»

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що змінами до низки нормативно-правових актів установлено:

  • особливості подання першого плану діяльності страховика, а також подовжено термін його подання до 15 липня 2024 року;
  • уточнені вимоги до професійної придатності страхових посередників та актуаріїв;
  • додаткову підставу для відмови у включенні до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі виявлення інформації про зв’язки керівника / власника брокера з рф;
  • уточнену процедуру звітування в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп;
  • уточнені вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог його платоспроможності.

Зміни також передбачають, що НБУ не застосовуватиме заходи впливу:

  • до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів у відповідність до оновлених вимог щодо укладання договорів страхування;
  • до страховиків та кредитних спілок за несвоєчасне приведення до оновлених вимог заходів контролю в межах внутрішнього контролю за їх ІТ-системами.

Цікаве по темі: НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк

«Щоб скористатися можливістю уникнути застосування заходів впливу, страховики та кредитні спілки повинні до 15 липня 2024 року подати до НБУ інформацію про неможливість виконання вимог у встановлений термін із обґрунтуванням причин та описом заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Також нововведення стосуються питань авторизації на небанківському фінринку, зокрема:

  • оновлення підходів щодо порядку добровільного виходу з ринку фінансових компаній та ломбардів;
  • уточнення процедури подання до НБУ річного звіту про свою діяльність власником істотної участі страховика — юрособою;
  • обов’язку фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора — фізособи для залучення коштів у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора;
  • повноваження Нацбанку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності зі страхування виключно, якщо таке розширення потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінювання платоспроможності;
  • збільшення терміну щорічного подання до НБУ оновлених планів діяльності страховиком, фінансовою компанією-гарантом, фінансовою компанією, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, — до 31 грудня 2024 року;
  • розширення переліку підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 червня 2024 року № 77, яка набирає чинності з 29 червня 2024 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ

НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам

НБУ анулював ліцензії трьом страховикам

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк 28.06.2024

НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк
На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ 27.06.2024

На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ
НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам 27.06.2024

НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам
У якому стані знаходиться українська економіка — звіт ЦЕС 27.06.2024

У якому стані знаходиться українська економіка — звіт ЦЕС
НБУ анулював ліцензії трьом страховикам 26.06.2024

НБУ анулював ліцензії трьом страховикам
НБУ хоче збільшити штрафи за незаконні P2P перекази 26.06.2024

НБУ хоче збільшити штрафи за незаконні P2P перекази
Вибір редакції
Всі
Як працює токенізація платежів — інфографіка
ТОП статей 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка

 Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ
ТОП статей 27.06.2024

Переваги децентралізованого ШІ: Як він змінить світ
Останні новини
Сьогодні  19:30

Компанія з Кремнієвої долини приєдналася до Дія.City

 Сьогодні  19:15

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

 Сьогодні  19:00

В Україні вперше видали токенізовані документи

 Сьогодні  18:30

Мінсоцполітики та ПФУ запускають проєкт «таємний покупець»

 Сьогодні  18:00

Скільки інвестують міжнародні компанії у будівельний сектор України — KSE

 Сьогодні  17:30

Яким буде ринок токенізованих активів через 10 років — дослідження

 Сьогодні  17:15

Як працює токенізація платежів — інфографіка

 Всі новини