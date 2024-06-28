НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Нацбанк актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг і визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України «Про страхування» та «Про кредитні спілки»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що змінами до низки нормативно-правових актів установлено:

особливості подання першого плану діяльності страховика, а також подовжено термін його подання до 15 липня 2024 року;

уточнені вимоги до професійної придатності страхових посередників та актуаріїв;

додаткову підставу для відмови у включенні до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі виявлення інформації про зв’язки керівника / власника брокера з рф;

уточнену процедуру звітування в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп;

уточнені вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог його платоспроможності.

Зміни також передбачають, що НБУ не застосовуватиме заходи впливу:

до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів у відповідність до оновлених вимог щодо укладання договорів страхування;

до страховиків та кредитних спілок за несвоєчасне приведення до оновлених вимог заходів контролю в межах внутрішнього контролю за їх ІТ-системами.

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«Щоб скористатися можливістю уникнути застосування заходів впливу, страховики та кредитні спілки повинні до 15 липня 2024 року подати до НБУ інформацію про неможливість виконання вимог у встановлений термін із обґрунтуванням причин та описом заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», — йдеться в повідомленні пресслужби.

Також нововведення стосуються питань авторизації на небанківському фінринку, зокрема:

оновлення підходів щодо порядку добровільного виходу з ринку фінансових компаній та ломбардів;

уточнення процедури подання до НБУ річного звіту про свою діяльність власником істотної участі страховика — юрособою;

обов’язку фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора — фізособи для залучення коштів у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора;

повноваження Нацбанку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності зі страхування виключно, якщо таке розширення потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінювання платоспроможності;

збільшення терміну щорічного подання до НБУ оновлених планів діяльності страховиком, фінансовою компанією-гарантом, фінансовою компанією, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, — до 31 грудня 2024 року;

розширення переліку підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 червня 2024 року № 77, яка набирає чинності з 29 червня 2024 року.

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