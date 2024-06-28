НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

Нацбанк актуалізував вимоги до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг і визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України «Про страхування» та «Про кредитні спілки»
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зазначається, що змінами до низки нормативно-правових актів установлено:
- особливості подання першого плану діяльності страховика, а також подовжено термін його подання до 15 липня 2024 року;
- уточнені вимоги до професійної придатності страхових посередників та актуаріїв;
- додаткову підставу для відмови у включенні до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі виявлення інформації про зв’язки керівника / власника брокера з рф;
- уточнену процедуру звітування в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп;
- уточнені вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог його платоспроможності.
Зміни також передбачають, що НБУ не застосовуватиме заходи впливу:
- до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів у відповідність до оновлених вимог щодо укладання договорів страхування;
- до страховиків та кредитних спілок за несвоєчасне приведення до оновлених вимог заходів контролю в межах внутрішнього контролю за їх ІТ-системами.
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«Щоб скористатися можливістю уникнути застосування заходів впливу, страховики та кредитні спілки повинні до 15 липня 2024 року подати до НБУ інформацію про неможливість виконання вимог у встановлений термін із обґрунтуванням причин та описом заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», — йдеться в повідомленні пресслужби.
Також нововведення стосуються питань авторизації на небанківському фінринку, зокрема:
- оновлення підходів щодо порядку добровільного виходу з ринку фінансових компаній та ломбардів;
- уточнення процедури подання до НБУ річного звіту про свою діяльність власником істотної участі страховика — юрособою;
- обов’язку фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора — фізособи для залучення коштів у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора;
- повноваження Нацбанку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності зі страхування виключно, якщо таке розширення потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінювання платоспроможності;
- збільшення терміну щорічного подання до НБУ оновлених планів діяльності страховиком, фінансовою компанією-гарантом, фінансовою компанією, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, — до 31 грудня 2024 року;
- розширення переліку підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури.
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 червня 2024 року № 77, яка набирає чинності з 29 червня 2024 року.
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