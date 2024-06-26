НБУ анулював ліцензії трьом страховикам

Нацбанк України анулював ліцензії трьом страховим компаніям (в рамках процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля) та виключив їх з Держреєстру фінустанов

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Про вихід з ринку

Зазначається, що Національний банк України надав дозвіл ПРАТ «СК «РІДНА» (ЄДРПОУ 34809641) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу страховика з ринку.

«Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля страховик зобов’язаний звернутися до НБУ із заявою про анулювання ліцензій на здійснення страхової діяльності, — йдеться в повідомленні пресслужби. — Рішення про вихід ПРАТ «СК «РІДНА» з ринку шляхом виконання страхового портфеля та затвердження плану виходу були ухвалені на загальних зборах акціонерів страховика (протокол від 06 червня 2024 року)».

Відповідно до поданої ПРАТ «СК «РІДНА» звітності за 2023 рік страховий портфель компанії формувався переважно за рахунок платежів зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) — 48,6% та страхування медичних витрат — 16,1%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 18 331 тис. грн, сформовані страхові резерви — 11 860 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 6 094 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,02%.

Про анулювання ліцензій і виключення з реєстру

Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяв:

АТ «СК «ОПІКА» (ЄДРПОУ 32670627);

ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32586973);

ПРАТ «СК «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 13525951).

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У пресслужбі нагадали, що НБУ надав 1 квітня 2024 року АТ «СК «ОПІКА», а також 24 травня 2024 року ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» та ПРАТ «СК «ФЕНІКС» дозволи на вихід з ринку шляхом виконання страхових портфелів та погодив цим страховикам плани виходу з ринку шляхом виконання страхових портфелів.

Відповідно до поданої звітності за 2023 рік:

страховий портфель АТ «СК «ОПІКА» формувався за рахунок платежів із медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) — 65%, страхування від нещасних випадків — 13%, страхування наземного транспорту (крім залізничного) — 10%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 9 871 тис. грн, сформовані страхові резерви — 1 194 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 4 554 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,02%;

страховий портфель ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» формувався за рахунок платежів зі страхування відповідальності перед третіми особами, страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) — 76,8%, страхування КАСКО — 6,1%, страхування медичних витрат — 5,8%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 140 075 тис. грн, сформовані страхові резерви – 13 006 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 4 369 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,3%;

страховий портфель ПРАТ «СК «ФЕНІКС» формувався переважно за рахунок платежів зі страхування наземного транспорту (крім залізничного) — частка премій становить 81%. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 1 176 тис. грн, сформовані страхові резерви — 166 тис. грн. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 33 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,003%.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 червня 2024 року.

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