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На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ

27.06.2024 17:00
Дарія Шуть
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Новий гравець з’явився на українському ринку небанківських фінансових послуг, отримавши ліцензію від Національного банку України (НБУ)

НБУ змінив обсяг ліцензій чотирьом небанкам

НБУ змінив обсяг ліцензій чотирьом небанкам Фото: bank.gov.ua

Нацбанк схвалив видачу ліцензії на діяльність фінкомпанії з правом надання фінансової послуги з надання гарантій ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГАРАНТ СЕРВІС УКРАЇНА» ТОВ «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» на підставі поданих компанією заяви та документів.

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінкомпанії зазначене товариство набуло статусу фінансової установи, повідомляють в пресслужбі НБУ.

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Нова фінкомпанія є незалежним фінансовим посередником, який станом на 1 січня 2024 року внесений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до реєстру гарантів, передбаченого Митним кодексом України.

Товариство планує здійснювати діяльність з видачі гарантій для забезпечення сплати митних платежів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

Відповідне рішення про видачу ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 червня.

Раніше Національний банк України оприлюднив звіт про фінансову стабільність, у якому розглянув різні події, що найбільше вплинули на фінсектор нашої держави за останні роки.

Аналізуючи найстресовіші події для фінансового сектора України у тривалій ретроспективі НБУ взяли за початкову точку банкрутство Lehman Brothers у 2008 році та прийняття антикризових законів за вимогою МВФ.

Другими за потужністю факторами стали віднесення Дельта банку до категорії неплатоспроможних (відкликання ліцензії — жовтень 2015 року) і початок переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу в 2014 році (до кінця серпня 2015 року домовилися про списання 20% основного боргу — $3,6 млрд).

Третя хвиля фінансового стресу сталася після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, НБУ оштрафував три фінансові компанії, ще 4 — анулював ліцензії, і крім того, ще 5 — змінив обсяг ліцензії. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ми писали, що НБУ змінив обсяг ліцензій на діяльність фінансової компанії чотирьом небанківським фінансовим установам на підставі власних заяв.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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