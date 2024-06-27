НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам

Національний банк України (НБУ) змінив обсяг ліцензій семи небанківським фінансовим установам, а ще трьом — анулював всі ліцензії та виключив їх з реєстру

Так, на підставі власних заяв компаній було анульовано ліцензії:

ТОВ «ФК «ЛЕМУРІЯ» — на діяльність фінкомпанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ПТ «ЛОМБАРД «НОВОТРЕЙД» ЗА УЧАСТЮ ТОВ «ТОП ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «НОВОМАРК» — на діяльність ломбарду з правом надання фінпослуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

У зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг Нацбанк виключив вказані фінкомпанії з Державного реєстру фінансових установ.

Також на підставі власної заяви компанії, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, було анульовано ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключено з Держреєстру фінустанов КРЕДИТНУ СПІЛКУ «НАДІЯ».

Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

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Кому змінили обсяг ліцензій

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії таким установам:

ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН» — виключення з ліцензії таких фінпослуг: фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит. Після зміни обсягу ліцензії компанія матиме право надавати таку фінансову послугу, як факторинг; ТОВ «ФК «ЮРСПЕЦФІНАНС» — виключення з ліцензії послуги фінансовий лізинг. Фінкомпанія матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» — виключення з ліцензії послуги фінансовий лізинг. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «ПРОСТО МАНІ» — виключення з ліцензії фінпослуг: факторинг, фінансовий лізинг. Товариство матиме право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «АТОМ ФІНАНС» — виключення послуги надання гарантій. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит; ТОВ «ФК «КРЕДИТОР XXI» — виключення послуги фінансовий лізинг. Товариство матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит та фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку; ТОВ «ФК «МАСОН» — виключення з ліцензії фінансової послуги надання гарантій. Компанія матиме право надавати такім фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит, послугу з переказу коштів без відкриття рахунку.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 червня 2024 року.

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Джерело: НБУ