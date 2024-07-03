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Скільки грошей залучила Україна з продажу ОВДП за час війни — НБУ

03.07.2024 10:20
Дарія Шуть
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З початку повномасштабного вторгення рф український уряд виставляє на аукціонах облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). З їх продажу за понад 2 роки вдалось залучити більш ніж 1 млрд грн

Скільки Україна залучила грошей з продажу ОВДП за час війни — НБУ

Фото: unsplash.com, freepik.com

Протягом шести місяців 2024 року Кабінет міністрів залучив від продажу ОВДП на аукціонах понад 251 млрд грн в еквіваленті: 177 468,9 млн грн, $1 170,9 млн та €670,8 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 103 703,2 млн грн, $1 126,6 млн та €841,2 млн.

У січні – червні цього року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 68 283,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні – на 8 553,6 млн грн в еквіваленті.

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Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за пів року становить 124% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

У червні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 16,80% річних, у доларах США – 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в євро, в червні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року уряд на первинних аукціонах залучив більше ніж 1 069 млрд грн в еквіваленті: 731 644,6 млн грн, $6 788,2 млн та €2 383,9 млн. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533 075,1 млн грн, $7 262,3 млн та €2 091,8 млн.

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Військові ОВДП

Що стосується військових ОВДП, які розміщувалися на аукціонах, то найбільший їхній обсяг сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 липня 2024 року становив 114,2 млрд грн в еквіваленті порівняно з 56,5 млрд грн в еквіваленті на 1 липня 2023 року – зростання вдвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня 2024 року становив 9 299,3 млн грн, $24,8 млн та €0,1 млн.

Міністерство фінансів у червні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 33 561,0 млн грн та $315,7 млн.

Нагадаємо, залучені від продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності України в умовах війни. З початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року населення країни, бізнес, банки та іноземці придбали на ринкових умовах ОВДП на понад 1 трлн грн.

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Джерело: НБУ

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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