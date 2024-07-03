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PaySpaceMagazine

Які українські банки закрили найбільше відділень з початку року — НБУ

03.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Понад пів сотні банківських відділень перестали працювати у 2024 році

Які українські банки закрили найбільше відділень з початку року — НБУ

Фото: motionarray.com, freepik.com

Станом на 1 липня цього року в Україні налічується 5 085 діючих структурних підрозділів банків. З січня по червень їхня кількість скоротилася на 53,

Водночас ще 872 банківських відділення перебувають в статусі «тимчасово призупинених», йдеться в даних Національного банку України (НБУ).

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Найбільшу мережу фізичних відділень в Україні наразі має державний Ощадбанк — 1175, за пів року було закрито 7 відділень. При цьому роботу 607 відділень банку тимчасово призупинено.

Інший казенний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 120 відділень, враховуючи 12 закритих відділень з січня. Ще 76 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (331 — 1 відділення закрилось), приватний ПУМБ (223 — 2 відділення додалось) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (222 — закрилось 1 відділення).

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати попит на валюту, тому банки нарощують обсяги її ввезення в країну. Водночас вивозити валюти стали менше.

Протягом травня 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,176 млрд в еквіваленті. Це на 4% більше, ніж попереднього місяця ($1,126 млрд) та найбільше з січня цього року.

Також ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкти №11238 та №11239 про створення Національної установи розвитку (НУР) в Україні.

Далі документ повинен пройти голосування в залі парламенту. Нова установа буде спеціалізуватись на питаннях кредитування в Україні, зокрема бізнесу та проблемних проєктів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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