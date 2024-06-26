НБУ хоче збільшити штрафи за незаконні P2P перекази

Національний банк України (НБУ) пропонує Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики збільшити штраф для банків за сприяння незаконним P2P платежам до 5% від їхнього обороту

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев під час Банківського форуму, організованого «Економічною правдою».

Пропозиція входить до складу законопроєкту 11043, який передбачає низку заходів для посилення регулювання і протидії незаконним фінансовим операціям.

Згідно з пропозицією, штраф за участь у незаконних P2P платежах і невиконання заходів для їх запобігання пропонується збільшити до 5% від обороту банку.

Гетманцев зазначив, що такі заходи будуть більш болісними для «фінок», а не для банків.

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«Я хочу, щоб усі присутні почули, ця схема неможлива без участі посадовців, менеджерів комерційних банків. Жодна мережа дроперів не може існувати без сприяння і активної допомоги того чи іншого банку, тому і дії НБУ спрямовані по відношенню до комерційних банків щодо вимог по здійсненню фінансового моніторингу», — зазначив голова податкового комітету.

Раніше ми писали, що НБУ планує обмежити перекази між картками українців. НБУ розробляє проєкт про обмеження карткових переказів та встановлення максимальних лімітів на перекази грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції P2P, person-to-person). Планується, що ліміти на вихідні P2P-перекази складуть 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Нагадаємо, що заступник голови НБУ Дмитро Олійник поділився, як відмивають гроші через рахунки фізосіб та що робить регулятор, щоб вирішити проблему. Людей, які беруть участь у подібних схемах називають «дропи» або «грошові мули». За надання доступу до своїх рахунків вони отримують грошову винагороду. Ще у 2022 році Нацбанк почав приймати перші заходи.

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