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НБУ запустив в обіг нову пам'ятну монету

25.06.2024 16:20
Дарія Шуть
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Нова обігова монета номіналом 10 гривень присвячена Медичним силам ЗСУ

Пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України»

Пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України». Фото: bank.gov.ua

Нацбанк України 25 червня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Медичні сили Збройних Сил України», повідомляє пресслужба регулятора.

Монета продовжує серію «Збройні Сили України». Вона присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

Пам’ятну монету перед особовим складом Медичних сил ЗСУ презентували в одному з військових госпіталів Києва заступник голови НБУ Олексій Шабан та командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук.

«Ці монети пронесуть крізь час пам’ять героїчних вчинків наших військових лікарів, медичних сестер, бойових медиків і всіх інших працівників сектору охорони здоров’я які залучені до медичної евакуації, лікування та реабілітації поранених, травмованих та хворих військовослужбовців», — сказав Казмірчук.

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Дизайн монети

Аверс монети номіналом 10 гривень ідентичний зразку 2018 року — в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу розміщені написи: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА МИЛОСЕРДЯ і МЕДИЧНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. У центрі композиції рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої – «британський» геральдичний щит.

Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу.

Ескіз аверсу монети створив художник Володимир Дем’яненко; дизайн реверсу – Тетяна Балута.

Монету виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук у сувенірному пакованні). Гурт монети – рифлений.

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Пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України»

Пам’ятна монета «Медичні сили Збройних Сил України». Фото: bank.gov.ua

Обіг монети

Нацбанк поступово підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики.

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет. На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Командування Медичних сил ЗСУ та елементи піксельного камуфляжу. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Реалізація роликів обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб’юторах розпочнеться з 2 липня.

Нагадаємо, Національний банк України випустив до Всесвітнього дня донора крові нові пам’ятні монети «Крапля життя». Вони присвячені насамперед донорам крові, чий внесок рятує життя та підтримує здоров’я нації.

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Джерело: НБУ

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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