НБУ запровадить обов’язкове страхування застави за кредитом

Національний банк України (НБУ) планує запровадити обов’язкове страхування застави за кредитами у 2025 році

Цю інформацію повідомила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що кілька років тому центробанк, будучи виключно банківським регулятором, вже розглядав можливість введення обов’язкового страхування застави.

Проте виникло питання довіри до страховиків, оскільки на той момент не було прозорих показників їхньої стійкості, і позичальники могли враховувати якість страховиків при виборі.

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«Ми тоді пішли назустріч банкам і досі відкладаємо цю норму вже як регулятор страхового ринку, адже його трансформація ще триває. У 2025 році ми, нарешті, це зробимо, підтверджуючи, що і регулятор, і банки довіряють цьому сегменту», — заявила Дадашова.

Нагадаємо, що в НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду. Дадашова вважає, що повне погашення боргу з компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» буде складним завданням, враховуючи поточну динаміку використання бюджетних коштів. Дадашова вважає, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» все ще не достатньо орієнтована на підтримку бізнесу, який дійсно потребує допомоги, незважаючи на недавнє зменшення ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн.

Раніше ми писали, коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП. Більшість українських банків вже технічно готова надавати можливість користувачам проводити платежі між рахунками протягом кількох секунд. В Україні активно готуються до введення миттєвих переказів через систему електронних платежів (СЕП). Відповідні технічні специфікації та успішне тестування показали вже 76% учасників СЕП.

Крім того ми розповіли, які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні. У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку знизилася з 1014 (станом на 31 травня 2024 року) до 990 (станом на 30 червня 2024 року).

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