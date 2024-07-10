Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні — НБУ

У Національному банку України (НБУ) розповіли, які зміни відбулися на ринку небанківських фінансових послуг за червень 2024 року

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку знизилася з 1014 (станом на 31 травня 2024 року) до 990 (станом на 30 червня 2024 року). Кількість банків зменшилася на один і склала 62. Із реєстрів було виключено 12 фінансових компаній, одного страховика життя, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, а також за ініціативою заявника — чотири страховики життя та чотири кредитні спілки. Водночас одну фінансову компанію включили до Державного реєстру фінансових установ.

Протягом червня трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці примусово анулювали всі ліцензії, а дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховикам, трьом ломбардам та чотирьом кредитним спілкам — добровільно на підставі їхніх заяв. 22 фінкомпаніям та одному страховику Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії.

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Станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг діяли 548 фінансових компаній (у травні їх було 555), 78 страховиків non-life (було 83), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 116 ломбардів (було 119), 120 кредитних спілок (було 125), один лізингодавець (було 5, але 4 внаслідок переоформлення ліцензій набули статусу фінансової установи), 40 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася). Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (було 27).

На платіжному ринку діють 18 платіжних систем, створених резидентами, включаючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася). Ринок надавачів фінансових платіжних послуг також залишився без змін: працюють 20 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася для всіх категорій). Серед інших суб’єктів на платіжному ринку є 44 комерційних агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У червні до Національного банку надійшов 501 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. З них 292 запити стосувалися фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців, 125 – страховиків, 49 – кредитних спілок і колекторських компаній, 31 – банків, та 4 – операторів платіжних послуг.

Раніше ми писали, як змінилися міжнародні резерви України за червень. За попередніми даними, станом на початок липня 2024 року міжнародні резерви України становили $37,89 млрд. У червні їх обсяг знизився на 2,9%.

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За матеріалами: НБУ.