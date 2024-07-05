Бізнес підвищує зарплати українцям — НБУ назвав причини

Українцям пропонують вищу зарплатню, оскільки більшість підприємств стикається з браком працівників. Це змушує бізнес платити більше

Українські підприємці продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією нестача працівників сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

В НБУ зазначили, що у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив). Згідно з опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

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Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій. Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

У червні середня зарплата в резюме зросла до 20,5 тисяч грн, у вакансіях — до 19,5 тисяч грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 грн, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Нагадаємо, з початку 2024 року показник середньої зарплати українців зріс менше ніж на 500 грн. В річному вимірі зростання було більшим. Водночас цікавим є те, що дані фонду про середню зарплату для обчислення пенсії відрізняються від інформації, яку публікувало Міністерство економіки на базі звітів Держстату.

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За матеріалами РБК-Україна