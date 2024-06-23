Як відрізняється середня зарплата в Україні від інших країн світу — Banker

Порівнюючи середній місячний заробіток в Україні та інших державах, зокрема європейських, помітна велика різниця. Однак не все так очевидно, як здається на перший погляд

Взагалі в економіці не існує такого поняття, як «середня зарплата». Однак є середній розмір оплати праці, який розраховується як середнє арифметичне між зарплатою людей певної категорії населення. Також є середній національний дохід, для розрахунку якого збираються дані про заробіток всього населення і сума ділиться на його кількість. Саме другий варіант і заведено рахувати в Україні середньою зарплатою.

Однак важливо пам’ятати про підводні камені такого підходу. Адже в першу чергу збираються дані лише реального сектора економіки, без урахування чорних та сірих доходів. Також дані спотворює відсутність поділу за професіями. І все ж спробуємо все ж порівняти середній дохід в Україні з іншими країнами світу саме за цим показником.

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Яка ситуація в Україні

Згідно з даними від Work.ua, в Україні середня зарплата приблизно у 2,7 раза вище мінімальної. Для порівняння і формування повнішої ситуації варто враховувати, що згідно з даними Світового банку 29% населення країни живе за межею бідності. Для довідки у 2024 році це означає дохід нижче мінімального (8000 грн).

Що стосується середньої зарплатні, то у 2024 році вона становитиме 21 809 грн. Таку суму вказали у пояснювальній записці до проєкту держбюджету. Враховуючи меншу за очікувану споживчу інфляцію, реальна зарплата підвищиться на 8,5%.

Однак середня зарплата різниться залежно від міста та професії. Так, станом на червень цього року у Києві цей показник сягає 24 тис. грн, у Дніпрі, Одесі, Ужгороді та Чернівцях — 20 тис. грн, а в Сумах, Чернігові та Кривому Розі — 15-16 тис. грн. При цьому програміст в середньому заробляє 31 тис. грн, поліцейський — 20 тис. грн, а двірник — трохи більш як 11 тис. грн.

Для повноти картини також має сенс враховувати показники безробіття. Станом на травень 2024 року в країні 115,8 тис. громадян перебувають на обліку в Центрі зайнятості. В НБУ додають, що рівень безробіття в Україні за підсумками 2024-го зменшиться до 14,2%, а у 2025-2026 роках – до 10-12%.

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Що з зарплатою в інших країнах

Глобальна база даних, яка надає інформацію про умови життя в різних містах і країнах світу Numbeo наводить такі дані щодо середньої заплати в країнах світу:

Швейцарія — $6851,51

Люксембург — $5427,62

Сінгапур — $4546,20

Сполучені Штати — $4539,57

Гонконг — $4110,20

Катар — $4030,44

Австралія — $3777,28

Данія — $3582,92

Об’єднані Арабські Емірати — $3513,24

Нідерланди — $3440,30

Однак є важливий нюанс: середня зарплата вказується до вирахування податків, соціальних і страхових виплат, і т.д. Тобто високий дохід у США або країнах Європи в реальності буде набагато нижчим, оскільки значну частину «з’їдають» відрахування державі.

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Для прикладу, тільки податок у Швейцарії складає близько 25% від зарплати, оскільки складається з трьох частин. Відрахування в пенсійний фонд — ще близько 20% від зарплати. Також є соціальні внески, якщо не згадувати про страховки, дорожчу освіту, житло та інші фактично. І так приблизно в кожній країні зі списку.

Тому не варто дивлячись, наприклад, на середню зарплату лікаря в Україні заздрити незліченним багатствам Заходу і сусідів. Все не настільки просто. Однак і важко посперечатись, що в багатьох цих країнах умови для життя набагато кращі, ніж в Україні, особливо враховуючи війну.

Нагадаємо, з початку 2024 року показник середньої зарплати українців зріс менше ніж на 500 грн. В річному вимірі зростання було більшим. Водночас цікавим є те, що дані фонду про середню зарплату для обчислення пенсії відрізняються від інформації, яку публікувало Міністерство економіки на базі звітів Держстату.

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За матеріалами Banker