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Як змінилися міжнародні резерви України за червень — звіт НБУ

05.07.2024 15:20
Микола Деркач
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За попередніми даними, станом на початок липня 2024 року міжнародні резерви України становили $37,89 млрд. У червні їх обсяг знизився на 2,9%

Як змінилися міжнародні резерви України за червень — звіт НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України за червень — звіт НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)», — йдеться у звіті Нацбанку.

У цілому протягом червня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України

Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,995 млрд та викупив до резервів $0,9 млн. Отже, чистий продаж валюти Національним банком минулого місяця становив $2,994 млрд, зменшившись порівняно з травнем на 2,7%.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $2,431 млрд. З цієї суми:

  • $2,021 млрд від ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility;
  • $407,3 млн — від розміщення валютних ОВДП;
  • $3,0 млн — від Світового банку.

За обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті виплачено $444,5 млн, з яких:

  • $315,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $73,6 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $12,6 млн — обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • $42,6 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Також у повідомленні НБУ йдеться, що Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $247,6 млн.

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По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у зв’язку зі зміною ринкової вартості та курсів валют)

За допомогою переоцінки, вартість фінансових інструментів збільшилася на $111,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті формуються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

Раніше ми писали, що НБУ планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку. Наразі це питання обговорюється з волонтерами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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