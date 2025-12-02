НБУ оштрафував небанківську фінкомпанію

Національний банк України застосував до ПРАТ «Велта» захід впливу у вигляді штрафу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 грудня 2025 року за результатами здійснення безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 120 000 грн застосовано до ПРАТ «Велта» за подання до Нацбанку регуляторної звітності, яка містить недостовірні дані, що є порушенням Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПРАТ «Велта» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПРАТ «Велта» у встановленому ним порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома рішення про накладення штрафу на ПРАТ «Велта» є день надсилання такого рішення.

Нещодавно ми також писали, що НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» і оштрафував компанію на загальну суму 2 844 586 грн, також до фінустанови застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги