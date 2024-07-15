В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду

Директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова вважає, що повне погашення боргу з компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» буде складним завданням, враховуючи поточну динаміку використання бюджетних коштів

Таку думку висловила вона в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо зменшити щомісячні потреби програми, сфокусувавши її, стримуючи зростання портфеля і знижуючи обсяги компенсацій. Тоді наявний бюджет буде частково перекривати борг. Але, судячи з поточної динаміки, повністю покрити заборгованість буде викликом. Отже, треба рішучіше переглядати умови програми», — сказала Дадашова.

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) нині здійснює значно більші щомісячні виплати банкам у порівнянні з минулим роком та виконує свої зобов’язання досить систематично.

«Водночас щомісяця на портфелі 129 млрд грн виникає від півтора до двох мільярдів гривень нових вимог щодо компенсації. Тому борг Фонду — динамічна цифра, і важливо розуміти, чи здатні ми взагалі його зменшити, наприклад, до кінця року», — заявила Дадашова.

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Дадашова вважає, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» все ще не достатньо орієнтована на підтримку бізнесу, який дійсно потребує допомоги, незважаючи на недавнє зменшення ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн.

«Поточні умови програми все ще не забезпечують достатнього фокусу на підтримці виключно бізнесів, що цього критично потребують. Залишається багато напрямів фінансування, що виникли у відповідь на реалії воєнного стану та потрібні були в розпал кризи 2022 року, але зараз не пріоритетні», — вважає Дадашова.

Говорячи про можливе скорочення середньомісячних видатків на державну програму в світлі недавніх змін, директорка зазначила, що конкретну цифру назвати складно. Вона підкреслила, що без подальших змін у дизайні програми скорочення щомісячних витрат на «5-7-9%» не буде суттєвим.

«Національний банк бачить повну інформацію про портфель із запізненням. Наприклад, ми поки що не маємо інформації про кредитування в програмі за першу половину 2024 року. Щоб оцінити, наскільки фокусування зменшує потребу, потрібні актуальні дані», — уточнила вона.

Дадашова вважає, що поточне прискорення виплат Фондом дозволяє тимчасово зменшити заборгованість, яка на початок червня становила 5,8 млрд грн. Однак це не вирішує повністю проблему виникнення та погашення боргу, що існує з 2023 року.

«Поточний борг Фонду — компенсації останніх двох-трьох місяців. Наприкінці минулого року ми зіткнулися з «хвостами» майже в шість місяців, критичними для всіх учасників процесу. Ми повинні щонайменше не погіршувати поточний темп і до кінця року якомога більше знизити борг», — додала вона.

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