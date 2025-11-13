close-btn
Як змінилася інфляція в Україні — коментар НБУ

13.11.2025 12:30
Микола Деркач

У жовтні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася – до 10,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%

Фото: bank.gov.ua

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України, інформує пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що фактична траєкторія інфляції була незначно вищою, ніж прогнозна, опублікована в жовтневому Інфляційному звіті, через вплив помірнішого сповільнення темпів зростання цін на сирі продукти харчування. Натомість базова інфляція була незначно нижча за прогноз за рахунок стрімкішого сповільнення темпів зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися – до 15,2% р/р

Падіння цін на овочі поглибилося (до -21.5% р/р), насамперед за рахунок овочів борщового набору, водночас сповільнилося здешевлення помідорів та відновилося зростання цін на огірки. Темпи зростання цін на фрукти суттєво пригальмували. Надалі знижувалися темпи подорожчання борошна та яєць. Зростання цін на свинину й курятину стабілізувалося, а на яловичину – незначно сповільнилося. Натомість швидшими темпами дорожчали крупи та молоко.

Читайте також: Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Базова інфляція надалі знижувалася – до 10,2%

Подорожчання оброблених продуктів сповільнилося до 15,6% р/р. Зокрема, знизилися темпи зростання цін на окрему молочну продукцію, хліб, соняшникову олію, безалкогольні напої. Водночас пришвидшилося подорожчання обробленої риби та морепродуктів.

Тривало сповільнення зростання вартості непродовольчих товарів – до 1,6% р/р. Поглибилося падіння цін на одяг та взуття.

Інфляція послуг також сповільнилася до 13,8%, що, зокрема, могло  відображати й часткове послаблення дисбалансів на ринку праці. Так, сповільнилося зростання цін на послуги лікарень, особистого догляду, інтернету, таксі, страхування, готелів, тощо.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно сповільнилися – до 10,6% р/р

Така динаміка пояснювалася як подальшим зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів, так і незначним уповільненням зростання цін на алкогольні напої.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися – до 3,9%

Така динаміка здебільшого зумовлена ефектом бази порівняння, тоді як ціни на всі види палива в жовтні майже не змінювалися.

Наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції  продовольства та заходам монетарної політики НБУ, спрямованим на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку.

