Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Кількість зареєстрованих ФОПів в Україні зростає. Якщо аналізувати динаміку за час повномасштабного вторгнення, то нових реєстрацій +201 356

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він підкреслив, що лише за 8 місяців 2025 року в Україні фіксується +65 616 нових реєстрацій ФОП.

При цьому політик нагадав, що на початку цього року було масове закриття «сплячих» ФОПів 1-ї та 2-ї груп, у зв’язку з відновленням довоєнних правил сплати ЄСВ та запровадження обов’язкового військового збору у 800 грн щомісяця незалежно від того, здійснює ФОП підприємницьку діяльність чи ні.

«Проте зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців – не ознака економічного дива. Зміна цього кількісного показника не вказує на послаблення чи посилення економічних процесів у країні. Нагадую, що спрощена система – для підтримки малого бізнесу, а не для схем ухилення великого. В реальності ж, на жаль, в Україні вона досі масово використовується для ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу на ФОП», — наголосив Гетманцев.

Читайте також: Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

За словами голови фінансового комітету сьогодні фіксується, як великі компанії (ритейл, ресторани, готелі та інші сфери) штучно реєструють десятки «підприємців», щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію.

Раніше ми також писали, що за словами Данила Гетманцева, у січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС українці найчастіше знаходять роботу

Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить

S&P 500 подає сигнал великого обвалу