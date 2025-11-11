close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

11.11.2025 18:20
Микола Деркач

Кількість зареєстрованих ФОПів в Україні зростає. Якщо аналізувати динаміку за час повномасштабного вторгнення, то нових реєстрацій +201 356

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Фото: freepik.com

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він підкреслив, що лише за 8 місяців 2025 року в Україні фіксується +65 616 нових реєстрацій ФОП.

При цьому політик нагадав, що на початку цього року було масове закриття «сплячих» ФОПів 1-ї та 2-ї груп, у зв’язку з відновленням довоєнних правил сплати ЄСВ та запровадження обов’язкового військового збору у 800 грн щомісяця незалежно від того, здійснює ФОП підприємницьку діяльність чи ні.

«Проте зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців – не ознака економічного дива. Зміна цього кількісного показника не вказує на послаблення чи посилення економічних процесів у країні. Нагадую, що спрощена система – для підтримки малого бізнесу, а не для схем ухилення великого. В реальності ж, на жаль, в Україні вона досі масово використовується для ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу на ФОП», — наголосив Гетманцев.

Читайте також: Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

За словами голови фінансового комітету сьогодні фіксується, як великі компанії (ритейл, ресторани, готелі та інші сфери) штучно реєструють десятки «підприємців», щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію.

Раніше ми також писали, що за словами Данила Гетманцева, у січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС українці найчастіше знаходять роботу

Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить

S&P 500 подає сигнал великого обвалу

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі 11.11.2025

Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі
Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії 11.11.2025

Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії
В Україні готують заміну КВЕДам 10.11.2025

В Україні готують заміну КВЕДам
Roshen відкрила перший фірмовий магазин у ЄС 10.11.2025

Roshen відкрила перший фірмовий магазин у ЄС
Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше 10.11.2025

Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше
Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту 07.11.2025

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
11.11.2025  19:30

Викрадення біткоїнів на $13 млрд: Китай звинуватив США

 11.11.2025  18:20

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

 11.11.2025  17:10

НБУ анулював ліцензії двом фінансовим установам

 11.11.2025  16:00

Райффайзен Банк отримає нового голову правління

 11.11.2025  14:50

Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі

 11.11.2025  12:30

Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

 11.11.2025  11:20

Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.