close-btn
PaySpaceMagazine

Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ

15.07.2024 14:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Більшість українських банків вже технічно готова надавати можливість користувачам проводити платежі між рахунками протягом кількох секунд

Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

В Україні активно готуються до введення миттєвих переказів через систему електронних платежів (СЕП). Відповідні технічні специфікації та успішне тестування показали вже 76% учасників СЕП.

Про це розповів директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України (НБУ) Андрій Поддєрьогін у колонці для видання CFO Tech Outlook.

Попри популярність переказів IBAN-IBAN, просування миттєвих платежів вимагає розв’язання проблем та стимулювання конкуренції. За словами Поддєрьогіна, стратегія регулятора включає забезпечення доступності, запобігання дискримінації та створення єдиного користувацького досвіду.

Читайте також: Скільки платежів зробили через СЕП у 2023 році — НБУ

Реалізація миттєвих платежів в Україні створює унікальні виклики через специфіку ринку, а також через обмежений досвід приватного сектору у сфері автоматизованих клірингових палат (ACH) та необхідність пошуку компромісів. З усім тим, на його думку, цей проєкт відкриває значні можливості для розвитку платіжного ландшафту в Україні.

Запуск системи миттєвих платежів через СЕП планується в першому кварталі 2025 року. Водночас банки мають впровадити можливість зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у Центрі оброблення СЕП (ЦОСЕП).

Вас може зацікавити: Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні — НБУ

Впровадження миттєвих платежів відбувається паралельно з переходом СЕП на стандарт ISO 20022 та роботою над відкритим банкінгом, що стане обов’язковим в Україні з серпня 2025 року.

Також НБУ продовжує працювати над інтеграцією платіжної інфраструктури України в інфраструктуру платежів SEPA. Перехід на стандарт ISO 20022 дозволив СЕП обробляти кредитні перекази подібно до схеми SEPA Credit Transfer. НБУ вже готує документи для подання заявки на приєднання SEPA до Європейської платіжної ради від імені України.

Нагадаємо, в березні в Україні оновили порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в гривні через СЕП Нацбанку. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес підвищує зарплати українцям — НБУ назвав причини

НБУ введе ліміти на перекази між картками — Пишний

Які українські банки закрили найбільше відділень з початку року — НБУ

За матеріалами Fintech Insider

Рубрики: FinTechБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
НБУ виставив на торги нерухомість та землю 12.07.2024

НБУ виставив на торги нерухомість та землю
Офіційний курс гривні сягнув нового мінімуму: дані НБУ 12.07.2024

Офіційний курс гривні сягнув нового мінімуму: дані НБУ
НБУ анулював ліцензії восьми небанкам 11.07.2024

НБУ анулював ліцензії восьми небанкам
НБУ скасував низку валютних обмежень: що змінилось 11.07.2024

НБУ скасував низку валютних обмежень: що змінилось
НБУ оштрафував два небанки: на яку суму 10.07.2024

НБУ оштрафував два небанки: на яку суму
Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні — НБУ 10.07.2024

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні — НБУ
Вибір редакції
Всі
Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати
ТОП статей 15.07.2024

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

 «Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
Останні новини
Сьогодні  14:20

Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ

 Сьогодні  13:40

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

 Сьогодні  13:00

Google припиняє підтримку популярної версії Android

 Сьогодні  12:20

ПриватБанк призначив нову заступницю голови правління з питань фінансів

 Сьогодні  11:40

У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ

 Сьогодні  11:00

Біткоїн демонструє аномальну волатильність та злітає до майже $63 000: причини

 Сьогодні  10:20

В Україні дорожчає оренда житла: в яких регіонах найбільше

 Всі новини