Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ

Більшість українських банків вже технічно готова надавати можливість користувачам проводити платежі між рахунками протягом кількох секунд

В Україні активно готуються до введення миттєвих переказів через систему електронних платежів (СЕП). Відповідні технічні специфікації та успішне тестування показали вже 76% учасників СЕП.

Про це розповів директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України (НБУ) Андрій Поддєрьогін у колонці для видання CFO Tech Outlook.

Попри популярність переказів IBAN-IBAN, просування миттєвих платежів вимагає розв’язання проблем та стимулювання конкуренції. За словами Поддєрьогіна, стратегія регулятора включає забезпечення доступності, запобігання дискримінації та створення єдиного користувацького досвіду.

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Реалізація миттєвих платежів в Україні створює унікальні виклики через специфіку ринку, а також через обмежений досвід приватного сектору у сфері автоматизованих клірингових палат (ACH) та необхідність пошуку компромісів. З усім тим, на його думку, цей проєкт відкриває значні можливості для розвитку платіжного ландшафту в Україні.

Запуск системи миттєвих платежів через СЕП планується в першому кварталі 2025 року. Водночас банки мають впровадити можливість зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у Центрі оброблення СЕП (ЦОСЕП).

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Впровадження миттєвих платежів відбувається паралельно з переходом СЕП на стандарт ISO 20022 та роботою над відкритим банкінгом, що стане обов’язковим в Україні з серпня 2025 року.

Також НБУ продовжує працювати над інтеграцією платіжної інфраструктури України в інфраструктуру платежів SEPA. Перехід на стандарт ISO 20022 дозволив СЕП обробляти кредитні перекази подібно до схеми SEPA Credit Transfer. НБУ вже готує документи для подання заявки на приєднання SEPA до Європейської платіжної ради від імені України.

Нагадаємо, в березні в Україні оновили порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в гривні через СЕП Нацбанку. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Fintech Insider