Скільки готівки припадає на одного українця — НБУ

Влітку в Україні побільшало готівки в обігу, що насамперед пов’язано з сезонними факторами та наслідками війни

Станом на 1 липня у готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року (764,4 млрд грн).

Як зазначають в Нацбанку України, темпи зростання готівки в обігу залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами, адже влітку традиційно пожвавлюється попит.

«Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки», — пояснюють в регуляторі.

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Наразі у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одного жителя України наразі припадає 65 банкнот і 181 шт. платіжних монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,5% та 1,6% від загальної кількості відповідно).

За даними Нацбанку, динаміка свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024-го припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.

Нагадаємо, лідери-банки, де українці зберігають заощадження, не змінились. Перевагу віддають найбільшим державним фінустановам.

Більшість вкладів наразі зберігається у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У доларах та євро є 10,1 млн вкладів (або 35,6%) на суму 451 млрд гривень.

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Джерело: НБУ