Яким буде дефіцит держбюджету цього року — Рада

Уряд повинен вже найближчим часом зробити кроки, щоб якнайшвидше покрити значну «дірку» у бюджеті країни

Державному бюджету України цього року бракуватиме близько 400-500 млрд грн. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгером.

Під час зустрічі вони обговорили виконання держбюджету 2024 року та зміни до головного фінансового документа країни для покриття вагомої «дірки». Підласа зазначила, що в цьому контексті парламент чекає на ініціативи Кабінету міністрів.

«Відкритим залишається питання – фінансування Держбюджету 2025 року та роль 50 млрд доларів від російських активів у цьому процесі», — зазначила народна депутатка.

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За її словами, Україна повинна отримати чіткий дозвіл купувати зброю на ці гроші. Водночас частина коштів від надприбутків має становити пряму бюджетну допомогу, у разі якщо США припинять бюджетну допомогу в наступному бюджеті.

Також Підласа подякувала Посолу за активну позицію Уряду Німеччини у прийнятті Ukraine Facility – насамперед завдяки цьому ресурсу невійськові витрати країни покриті до кінця 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету. За перше півріччя 2024 року воно становить $20,2 млрд, сюди входять:

зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період;

ОВДП — $6,4 млрд.

Також ми писали, що у травні Рада Європейського Союзу (ЄС) схвалила використання чистих надприбутків від заморожених російських прибутків на потреби України, зокрема відновлення та самооборону.

В кінці червня стало відомо, що незабаром Україна отримає від Євросоюзу перший транш від заморожених російських активів. Однак європейські чиновники називали різні суми.

Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили російських активів на сотні мільярдів євро. Дискусії щодо російських активів, заморожених по всьому світу, не вщухають вже 2 роки. В нашому матеріалі ви можете дізнатись, скільки ж тих російських активів є і де вони зберігаються.

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Джерело: Верховна Рада