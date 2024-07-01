close-btn
PaySpaceMagazine

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

01.07.2024 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік Фото: freepik.com

Фінансування держбюджету України за перше півріччя 2024 року становить $20,2 млрд, сюди входять:

  • зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період;
  • ОВДП — $6,4 млрд.

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

За червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад $2 млрд) у межах Інструменту Ukraine Facility.

Цікаве по темі: На що Україна витрачала кошти з бюджету у 2024 році — Мінфін

Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні $1,4 млрд в еквіваленті.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає $87,4 млрд, залучені кошти від випуску ОВДП — понад $29 млрд.

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

Раніше ми писали, хто найбільше залучив коштів до держбюджету через Prozorro. За шість років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі понад 17,2 млрд гривень до бюджетів різних рівнів. Найбільше до держбюджету принесли успішні торги, оголошені Фонд державного майна України, а саме 12,4 млрд гривень. Ще 4,7 млрд гривень — надходження до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.

Також ми писали, скільки грошей українські банки залучили до бюджету через ОВДП. Станом на кінець травня 2024 року в обігу перебуває ОВДП (облігації внутрішніх державних позик України) на понад 1,6 трлн грн, значну частину яких придбали саме банки.

Нагадаємо, що Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток. Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку, а саме 207 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень

Visa запустила корисну послугу для мандрівників

За матеріалами: Міністерство фінансів України.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні 01.07.2024

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні
Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights 01.07.2024

Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights
Підраховано, скільки грошей виграли українські чиновники в онлайн-казино 01.07.2024

Підраховано, скільки грошей виграли українські чиновники в онлайн-казино
Україна оновить податки та пільги на вимогу МВФ: що зміниться 01.07.2024

Україна оновить податки та пільги на вимогу МВФ: що зміниться
Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток 01.07.2024

Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток
Коли Україна почне процес продажу двох держбанків — Железняк 01.07.2024

Коли Україна почне процес продажу двох держбанків — Железняк
Вибір редакції
Всі
Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця
ТОП статей 01.07.2024

Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця

 Як працює токенізація платежів — інфографіка
ТОП статей 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка
Останні новини
Сьогодні  19:00

Акордбанк приєднався до Американсько-Української Ділової Ради

 Сьогодні  18:30

Telegram випустив велике оновлення: які функції з'явились

 Сьогодні  18:00

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

 Сьогодні  17:30

Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем

 Сьогодні  17:00

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні

 Сьогодні  16:40

Звідки та куди переїжджають мільйонери у 2024 році — інфографіка

 Сьогодні  16:20

Скільки у світі стартапів-єдинорогів та які найдорожчі — CBInsights

 Всі новини