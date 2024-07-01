Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік

Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету

Фінансування держбюджету України за перше півріччя 2024 року становить $20,2 млрд, сюди входять:

зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період;

ОВДП — $6,4 млрд.

За червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад $2 млрд) у межах Інструменту Ukraine Facility.

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Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні $1,4 млрд в еквіваленті.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає $87,4 млрд, залучені кошти від випуску ОВДП — понад $29 млрд.

Раніше ми писали, хто найбільше залучив коштів до держбюджету через Prozorro. За шість років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі понад 17,2 млрд гривень до бюджетів різних рівнів. Найбільше до держбюджету принесли успішні торги, оголошені Фонд державного майна України, а саме 12,4 млрд гривень. Ще 4,7 млрд гривень — надходження до місцевих бюджетів за підсумками приватизаційних торгів, оголошених громадами.⠀

Також ми писали, скільки грошей українські банки залучили до бюджету через ОВДП. Станом на кінець травня 2024 року в обігу перебуває ОВДП (облігації внутрішніх державних позик України) на понад 1,6 трлн грн, значну частину яких придбали саме банки.

Нагадаємо, що Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток. Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку, а саме 207 млрд грн.

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За матеріалами: Міністерство фінансів України.