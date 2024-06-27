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PaySpaceMagazine

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень

27.06.2024 16:20
Ольга Деркач
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Компанія MuchBetter, постачальник технологій для здійснення безконтактних платежів, представила безконтактний платіжний перстень

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень

MuchBetter створила безконтактний платіжний перстень Фото: muchbetter.com

Цей крок має на меті підвищити зручність та стиль споживачів, одночасно усуваючи традиційні вартісні бар’єри, пов’язані з технологіями.

Перстень MuchBetter, доступний безкоштовно, вимагає, щоб клієнти поповнили його на 100 євро через додаток до цифрового гаманця MuchBetter, кидаючи виклик конкурентам, які зазвичай встановлюють ціну на подібні продукти вище 100 євро. Функціонуючи як будь-який інший безконтактний платіжний пристрій, перстень дозволяє користувачам здійснювати платежі по всьому світу, де приймають картки Mastercard, просто доторкнувшись ним до безконтактного терміналу.

Щоб отримати каблучку, клієнти можуть відвідати веб-сайт MuchBetter, вказати свій розмір каблучки та сплатити номінальну вартість доставки 5,99 євро. Після отримання каблучка з’єднується зі смартфоном з підтримкою NFC за допомогою функції MuchBetter Knock To Activate в додатку цифрового гаманця.

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На відміну від інших платіжних рішень, перстень MuchBetter працює без батарейок, не потребує заряджання, залишається водонепроникним і довговічним. Користувачі можуть завантажувати кошти у зручний для них час, отримувати сповіщення про транзакції в режимі реального часу, переглядати історію витрат та миттєво заморозити перстень у разі втрати або крадіжки, і все це без необхідності звертатися до банку.

Перстень MuchBetter, що працює на платформі інтернету речей, інтегрується в повсякденний одяг, пропонуючи як платіжну функцію, так і перевірку цифрового посвідчення особи. Ця технологія полегшує безпечні транзакції завдяки токенізації, гарантуючи, що платіжні дані користувача залишаються приватними.

Цей запуск відповідає стратегії MuchBetter, спрямованій на демократизацію доступу до передових платіжних технологій, надаючи споживачам більшу гнучкість і свободу у виборі способів оплати. Перстень MuchBetter пропонує переконливу альтернативу традиційним методам оплати, особливо в умовах, коли операції з готівкою все ще домінують.

Після впровадження в Італії перстень MuchBetter планується випустити в Німеччині, Австрії, Великобританії, Ірландії та Польщі, що сприятиме подальшому розширенню його доступності по всій Європі. Завдяки своєму інноваційному підходу та стратегічним партнерствам, MuchBetter має на меті переосмислити сектор платежів, зробивши передові технології більш доступними та прийнятними для широкого впровадження.

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Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
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