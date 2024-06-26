Google скасовує функцію безперервної прокрутки сторінок у пошуку

Google повертає час назад у своїх пошукових результатах і відмовляється від функції безперервної прокрутки

Безперервна прокрутка, вперше представлена в жовтні 2021 року для мобільного пошуку і в грудні 2022 року для десктопного пошуку, представляла собою користувацький досвід, в якому пошук Google автоматично продовжував завантажувати більше результатів, коли ви прокручували першу сторінку. Тепер замість нескінченної прокрутки користувачі знову побачать знайому панель внизу сторінки результатів пошуку з можливістю переходу до конкретних сторінок.

За словами представника Google зміни вже впроваджуються в десктопних версіях, починаючи з 25 червня. У наступних місяцях ця функція з’явиться і в мобільному пошуку.

Компанія заявила, що виявила, що автоматичне завантаження більшої кількості результатів не призвело до значного підвищення задоволеності користувачів пошуком Google. Повернувшись до класичної функції, Google вважає, що зможе швидше надавати результати пошуку за більшою кількістю запитів, оскільки не буде завантажувати результати, які користувачі не запитували.

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Власники веб-сайтів і SEO-фахівці, безсумнівно, заінтриговані цим нововведенням. Повернення окремих сторінок у пошуку Google може похитнути показники кліків, оскільки результати, що потрапляють на другу сторінку і далі, можуть викликати менше взаємодій. Для користувачів безперервна прокрутка часто означала, що їм доводилося переглядати ще кілька результатів, перш ніж вирішити, на яке посилання натиснути.

Звісно, ці зміни відбуваються на тлі постійного вдосконалення пошукового продукту Google.

Технологічний гігант постійно балансує між інтеграцією функцій на основі штучного інтелекту, таких як резюме результатів, і необхідністю підтримувати свої доходи від реклами.

Повернення посторінкової навігації потенційно може створити більше можливостей для ШІ-оглядів, які з’являтимуться між сторінками, або ж це може бути просто стратегічним кроком Google, спрямованим на посилення впливу на відвідуваність веб-сайтів.

Нагадаємо, що в Google Pay з’явились нові функції. Три нові інструменти в сервісі Google Pay зроблять онлайн-покупки простішими та безпечнішими.

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За матеріалами: Android Authority.