Скільки грошей надійшло до держбюджету за перше півріччя 2024 — ДПС

У ДПС оприлюднили дані щодо надходження (сальдо) до державного бюджету за січень-червень 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України

Так, за даними ДПС, надходження до держбюджету в січні – червні 2024 року становлять 580,6 млрд грн.

«Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні – червні 2024 року становили 528,3 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 111,4%», — йдеться у повідомленні.

Надходження (сальдо) до держбюджету в червні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 98,2 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у червні 2024 року становили 87,8 млрд грн. Перевиконання показників розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету становить 12,1%, додаткові надходження до бюджету — 9,5 млрд гривень.

«Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!», — наголосили у ДПС.

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Нагадаємо, що нещодавно Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету. За перше півріччя 2024 року воно становить $20,2 млрд, сюди входять:

зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період;

ОВДП — $6,4 млрд.

Також раніше ми писали, що у Prozorro.Продажі розповіли, скільки залучили до бюджету від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони.

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