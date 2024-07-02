Які банки України видали найбільше кредитів під держгарантії — Мінфін

Протягом травня українські банки видали підприємцям 823 кредити на 2,4 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основні

Інструмент держгарантій на портфельній основі запустили в Україні у грудні 2020 року, щоб підтримати мікро, малий та середній бізнес. За цей час було видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд грн, повідомляє Міністерство фінансів України.

Станом на 1 червня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 160 кредитів на суму 66,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений держгарантіями, становили 30,1 млрд грн. Це близько 69% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

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У травні було укладено 823 кредитні договори на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд грн.

За кількістю кредитів продовжує лідирувати ПриватБанк: 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 902 кредити на 11,2 млрд грн (90% від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд грн (66% від свого ліміту). Повний перелік банків можна переглянути нижче на інфографіці.

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За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 4 961 кредит на загальну суму 29,2 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 145 кредитів на 17,1 млрд грн;

переробна промисловість – 2 967 кредитів на 13,8 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 110 кредитів на 2,4 млрд грн;

будівництво – 476 кредитів на 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, найбільші банки України підписали спільний меморандум про пільгове фінансування проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Під документом поставили підписи представники 17 великих українських банків, чисті активи яких станом на 1 травня 2024 року становили понад 83% від загальних активів всієї банківської системи країни

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