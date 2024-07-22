НБУ анулював ліцензії семи фінкомпаніям

Нацбанк України (НБУ) погодив анулювання ліцензій семи небанківським фінансовим установам та виключення їх з Державного реєстру фінустанов, а ще восьми небанкам змінив обсяг ліцензії
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 липня, йдеться в повідомленні пресслужби регулятора.
Щодо анулювання ліцензій
На підставі власних заяв анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання нижчезазначених фінансових послуг таким установам:
- ТОВ «P2P ЛАЙТ» — фінансовий лізинг;
- ТОВ «АІЦ», ТОВ «АЛЬФА КРОС» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;
- ТОВ «ОЛРАЙЗ», ТОВ «ФК «ІНВЕСТКЕПІТАЛ» — надання коштів та банківських металів у кредит;
- ТОВ «ФК «ПРЕМІУМ АКТИВ», ТОВ «ФК «СОНАТІ» — факторинг.
Також згідно з законодавством всі зазначені фінкомпанії виклюючили з Держреєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій.
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Щодо зміни обсягу ліцензій
Також низці інших фінустанов НБУ погодив зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансових компаній та виключено такі послуги:
- ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», ТОВ 2ФК «КРЕДИТОН» — виключено послугу факторингу;
- ТОВ «ФК “ГВАДІАНА» — виключено послуги факторингу, фінансового лізингу;
- ТОВ «АЗУРРО ФІНАНС» — виключено послуги факторингу, надання гарантій;
- ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ», ТОВ «МІКРОКРЕДИТ», ТОВ «ФК «ІРБІС», ТОВ «ФК «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» — виключено послугу фінансового лізингу.
Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:
- ТОВ «АЗУРРО ФІНАНС» — надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
- ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ», ТОВ «ФК «ІРБІС», ТОВ «ФК «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТ», ТОВ «ФК «ГВАДІАНА», ТОВ «ФК «ПРОЦЕНТ», ТОВ «ФК «КРЕДИТОН» — надання коштів та банківських металів у кредит.
Раніше ми писали, що НБУ виставив на торги нерухомість та землю. Йдеться про активи, набуті Нацбанком у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України. Їх реалізують через електронну систему Prozorro.Продажі.
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