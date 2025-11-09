close-btn
5 криптостратегій, які допоможуть навіть новачкам створити власний капітал

09.11.2025 14:30
Ольга Деркач

Напевно не існує людини, яка б не чула про криптовалюту. Проте інвестування в неї може здаватися грою для молодих, технічно підкованих інвесторів. Як же тоді традиційному інвестору заробити на крипті?

Фото: freepik.com

Насправді почати значно простіше, ніж здається. Хоча терміни та модні слова можуть лякати, брати Аарон і Остін Арнольди допомогли звичайним людям розібратися у світі криптовалют.

Вони поділилися п’ятьма ключовими стратегіями, які допоможуть навіть новачкам будувати багатство — і деякі з них знайомі традиційним інвесторам.

1. Використовуйте стратегію усереднення витрат

Брати визнають, що стратегія усереднення витрат (dollar-cost averaging) добре знайома тим, хто давно інвестує в акції, навіть якщо крипта для них — новий ринок.

«Ця стратегія перевірена часом з однієї простої причини — вона працює. Особливо у світі криптовалют, — кажуть вони. — Ви ніколи не купите на самому дні, як і не продасте на самому піку».

Замість того щоб намагатися передбачити ринок (що складно навіть для експертів), Арнольди радять інвестувати фіксовану суму регулярно, незалежно від ціни. Пам’ятаєте вислів «важливо не коли інвестуєш, а як довго»? Це стосується і крипти.

«З часом така стратегія вирівнює ваші витрати й зменшує вплив волатильності, перетворюючи коливання ринку на можливості для стабільного зростання, — пояснюють вони. — Так більшість інвесторів і збагачуються. Це як садити насіння: іноді ґрунт дорогий, іноді дешевший, але врожай буде більший у довгостроковій перспективі».

2. Приберіть емоції з інвестування

Як і будь-який інший вид інвестицій, крипта винагороджує тих, хто зберігає спокій — не продає в паніці під час спадів і не купує імпульсивно під час ринкових піків.

«Щоб створити капітал, визначте стратегію — або правила — заздалегідь, наприклад точки входу та виходу на основі досліджень, і дотримуйтеся їх, незалежно від емоцій, — радять брати. — Інвестуйте з дисципліною, а не з емоціями».

За їхніми спостереженнями, найкращий час для купівлі — коли інші нервують, а для фіксації прибутку — коли ринок охоплений ейфорією.

3. Розрізняйте ринкову капіталізацію та ціну

Новачків часто приваблює низька ціна монети — здається, ніби це вигідна можливість порівняно з Біткоїном. Але якщо щось здається надто гарним, щоб бути правдою — найімовірніше, так воно і є.

Цікаве по темі: 5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

«Монета за $1 з обігом у мільярд має таку ж ринкову капіталізацію, як монета за $1 000 з обігом у мільйон. Тож хоч ціна різна, вартість активів — однакова», — пояснюють Арнольди.

Ринкова капіталізація — це загальна вартість усіх монет у обігу, розрахована як ціна, помножена на кількість монет. Вона краще відображає масштаб і потенціал проєкту, ніж ціна окремо. Дешевша монета може здаватися привабливою, але дорожча — рідкісніша й перспективніша.

«Орієнтуючись на ринкову капіталізацію, ви робите розумніші інвестиції й уникаєте надмірно розкручених «копійчаних» токенів, які рідко приносять стабільний прибуток, — кажуть Арнольди. — Приємно володіти великою кількістю чогось, але відро камінців не цінніше за самородок золота».

4. Не інвестуйте більше, ніж готові втратити

Брати відверто визнають: потенціал величезних прибутків у крипті супроводжується такими ж ризиками.

«Завжди розумійте природу ринку. У момент, коли ви берете надто великий ризик у волатильному середовищі, ви починаєте діяти емоційно, а не логічно», — попереджають вони.

Рекомендують починати з невеликої частки — приблизно 1–5% від портфеля — і лише з вільних коштів. Оренда, комунальні платежі й «фінансова подушка» не повинні бути під загрозою.

«Такий підхід не лише захищає ваш добробут, а й дозволяє спокійно переживати спади та отримувати вигоду від відновлення ринку без паніки й відчаю», — додають брати.

5. Інвестуйте у власні знання щодня

Ви, мабуть, чули вислів «знання — це сила». У світі крипти це особливо справедливо.

Уявіть, що ви могли б повернутися в початок епохи інтернету. Ви б, напевно, вивчали все про технологію, спілкувалися з іншими ентузіастами й шукали можливості для розвитку.

«Крипта зараз там, де колись був інтернет — на самому старті, — кажуть Арнольди. — Більшість монет не переживуть наступне десятиліття, але ті, що залишаться, принесуть революційні прибутки. Ви ніколи не пожалкуєте, що інвестували у власну освіту».

Підсумок

Почати інвестувати в крипту не так страшно, як здається. Якщо застосувати ті самі принципи, які працюють на традиційних ринках, ви зможете створити реальне багатство в криптосвіті — крок за кроком, розумно й послідовно.

Джерело: GOBankingRates.

