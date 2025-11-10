àбанк оновив умови зняття готівки для бізнес-клієнтів

Український бізнес — це сила, що рухає країну вперед. Це люди, які створюють, ризикують, мріють і щодня будують майбутнє
В àбанку знають, що підприємцям потрібен не просто банк, а надійний фінансовий партнер, який спрощує фінанси, а не ускладнює їх.
Тому вони оновили умови для зняття готівки з бізнес-рахунку:
- відтепер зняття готівки в будь-якому українському банку до 30 000 грн на місяць без комісії;
- понад цей ліміт діє комісія лише 0,75 % — одна з найнижчих на ринку.
«Наше завдання — зробити фінансові сервіси максимально простими та вигідними. Ми розуміємо, що кожна гривня важлива для бізнесу, тому даємо можливість підприємцям економити на комісіях і вкладати більше у свій розвиток», — коментує Олександр Ніколенко, керівник напрямку МСБ àбанку.
Бізнес-рахунок в àбанку — це не просто інструмент для проведення операцій, а комплексне рішення для управління фінансами.
Читайте також: Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік
Переваги рахунку в àбанку:
- Безкоштовне відкриття бізнес-рахунку та картки — усе онлайн, без відвідування відділення.
- Безкоштовне щомісячне обслуговування — без прихованих комісій і зайвих платежів.
- Повний контроль над коштами — через вебсайт àБізнес або мобільний застосунок àbank24.
- Миттєвий доступ до операцій — без паперів і довгих процедур.
Як відкрити бізнес-рахунок:
- Відкрий застосунок àbank24.
- Перейди у вкладку «Гаманець».
- Обери «Відкрити іншу картку або рахунок ФОП».
- Далі — «Рахунки ФОП» → «В гривні».
àбанк — це місце, де бізнесу довіряють. Вони створюють умови, в яких підприємці можуть вільно дихати, планувати, будувати й масштабувати свої ідеї.
àбанк — партнер українського бізнесу.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління
НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних
У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації