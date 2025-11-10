close-btn
10.11.2025 10:00
Новини компанії

Український бізнес — це сила, що рухає країну вперед. Це люди, які створюють, ризикують, мріють і щодня будують майбутнє

àбанк оновив умови зняття готівки для бізнес-клієнтів

В àбанку знають, що підприємцям потрібен не просто банк, а надійний фінансовий партнер, який спрощує фінанси, а не ускладнює їх.

Тому вони оновили умови для зняття готівки з бізнес-рахунку:

  • відтепер зняття готівки в будь-якому українському банку до 30 000 грн на місяць без комісії;
  • понад цей ліміт діє комісія лише 0,75 % — одна з найнижчих на ринку.

«Наше завдання — зробити фінансові сервіси максимально простими та вигідними. Ми розуміємо, що кожна гривня важлива для бізнесу, тому даємо можливість підприємцям економити на комісіях і вкладати більше у свій розвиток», — коментує Олександр Ніколенко, керівник напрямку МСБ àбанку.

Бізнес-рахунок в àбанку — це не просто інструмент для проведення операцій, а комплексне рішення для управління фінансами.

Читайте також: Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Переваги рахунку в àбанку:

  • Безкоштовне відкриття бізнес-рахунку та картки — усе онлайн, без відвідування відділення.
  • Безкоштовне щомісячне обслуговування — без прихованих комісій і зайвих платежів.
  • Повний контроль над коштами — через вебсайт àБізнес або мобільний застосунок àbank24.
  • Миттєвий доступ до операцій — без паперів і довгих процедур.

Як відкрити бізнес-рахунок:

  1. Відкрий застосунок àbank24.
  2. Перейди у вкладку «Гаманець».
  3. Обери «Відкрити іншу картку або рахунок ФОП».
  4. Далі — «Рахунки ФОП» → «В гривні».

àбанк — це місце, де бізнесу довіряють. Вони створюють умови, в яких підприємці можуть вільно дихати, планувати, будувати й масштабувати свої ідеї.

àбанк — партнер українського бізнесу.

