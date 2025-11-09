XRP входить у ведмежу фазу та готується до падіння

Нативний токен Ripple — XRP — демонструє сильну волатильність, і попри короткострокові ознаки зростання, довгострокові технічні індикатори свідчать, що актив може входити у новий ведмежий цикл

Ймовірний початок цього циклу відбувається після більш ніж п’яти років торгівлі в межах висхідного каналу, який сформувався після обвалу 9 березня 2020 року під час пандемії COVID, згідно з аналітичними даними TradingShot, опублікованими на TradingView 7 листопада.

Аналітик відзначив кілька ключових технічних сигналів, що підтверджують зміну тренду. Зокрема, XRP нещодавно опустився нижче 50-тижневої ковзної середньої — критичного рівня підтримки, який історично визначав моменти продовження або розвороту тренду. Минуломісячний короткочасний обвал досяг 100-тижневої ковзної середньої, після чого стався відскок — така поведінка вже спостерігалася під час попередніх ведмежих циклів.

Водночас історичний максимум XRP від 14 липня 2025 року збігся з рівнем розширення Фібоначчі 2,5, що повторює пікове значення попереднього циклу у квітні 2021 року. Подібність тижневих показників RSI та нещодавній прорив нижче 1W MA50 свідчать про початок ведмежої фази. Історично такі патерни часто завершувалися різким спадом ціни.

Наступні цінові рівні для XRP

За прогнозом TradingShot, XRP може спрямуватися до позначки $0,90, що відповідає рівню корекції Фібоначчі 0,618 від попереднього ведмежого циклу та збігається з 1-місячною ковзною середньою MA100. Потенційна точка входу для довгих позицій може з’явитися, коли тижневий RSI опуститься нижче 30, тобто в зону перепроданості, що сигналізуватиме про можливе формування дна.

Ведмежі настрої посилюються й через великі транзакції, які можуть свідчити про масштабні продажі. Дані Whale Alert показують, що за останні 24 години понад 190 млн XRP (близько $448 млн) було переміщено між біржею Gemini та невідомими гаманцями. Такі обсяги переказів часто сигналізують про підвищену ринкову активність і можуть викликати короткострокову волатильність на тлі реакції трейдерів на дії великих гравців.

Попри це, Ripple продовжує укладати помітні угоди. Компанія оголосила про стратегічну інвестицію на $500 млн за участю великих інституційних інвесторів, зокрема Citadel, Fortress та Pantera Capital. Це фінансування стало продовженням рекордного року та викупу акцій на $1 млрд, у межах якого Ripple придбала понад 25% власних цінних паперів.

Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання матеріалу XRP фіксує денне зростання на 4,5%, попри це на тижневому графіку -8,2%, а на місячному -19,1%. Ціна монети — $2,28.

Поточна ціна залишається нижчою за 50-денну та 200-денну прості ковзні середні ($2,65), що підтверджує сильний ведмежий імпульс. Токен чітко перебуває в низхідному тренді, утративши підтримку з боку цих ключових рівнів.

Індекс RSI за останні 14 днів становить 43,51 — нейтральне значення, яке свідчить, що продажовий тиск не вичерпано, але й ознак сильного бичачого розвороту поки немає.

За матеріалами finbold.com.