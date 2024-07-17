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НБУ анулював ліцензії кільком небанкам

17.07.2024 17:00
Дарія Шуть
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Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії двом небанківським фінансовим компаніям, а також включив до Реєстру колекторських компаній нову установу

НБУ

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Про це повідомили в пресслужбі регулятора.

Так, ліцензії на діяльність фінансової компанії були анульовані Нацбанком на підставі поданих установами заяв, зокрема:

  • ТОВ «ФК «АРТЕМ» — щодо послуг з надання коштів та банківських металів у кредит та факторингу;
  • ТОВ «ЕКСПРЕС КАРЕНСИ ЕКСЧЕНДЖ ГРУП» — щодо послуги з надання коштів та банківських металів у кредит.

В НБУ зазначили, що обидві вказані компанії залишаються в Держреєстрі фінансових установ та мають право здійснювати валютні операції в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідних ліцензій.

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Також регулятор погодив включення до Реєстру колекторських компаній АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ “АКСІЛІУМ».

Нацбанк нагадує, що лише компанії, внесені до вищезазначеного Реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 липня.

Раніше ми писали, що НБУ виставив на торги нерухомість та землю. Йдеться про активи, набуті Нацбанком у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України. Їх реалізують через електронну систему Prozorro.Продажі.

Також в НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду. Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова вважає, що повне погашення боргу з компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» буде складним завданням, враховуючи поточну динаміку використання бюджетних коштів.

Крім того, НБУ скасував низку валютних обмежень. Як зазначає регулятор, низка змін спрямована на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу, а також для зміцнення обороноздатності країни.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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