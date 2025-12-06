close-btn
Кому дістануться активи РВС Банку

06.12.2025 10:00
Микола Деркач

2 грудня 2025 року завершився термін подання конкурсних пропозицій на врегулювання неплатоспроможного АТ «РВС Банк» у відмінний від ліквідації спосіб. У разі позитивних висновків НБУ щодо поданих конкурсних пропозицій за активи «РВС Банку» конкуруватимуть три потенційних інвестори

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Важливо зазначити, що Фонд обирає не переможця, а найменш витратний спосіб виведення банку з ринку, критерії якого визначені законодавством. Пропозиція інвестора має бути найбільш вигідною для Фонду та кредиторів, це суто математичний підхід. Натомість для інвесторів передусім важлива якість наявних у банку активів. Зокрема на ознайомлення до віртуальної кімнати даних «РВС БАНКУ» подавались чотири потенційні інвестори, а зацікавленість у подальшій участі в конкурсі виявили троє», – пояснює заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець.

Зазначимо, що відкритий конкурс проводиться з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із запропонованих способів:

  • ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;
  • відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
  • створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;
  • продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Для вивчення конкурсних пропозицій і врегулювання банку у найменш витратний спосіб Фонд гарантування вкладів подовжує на місяць, до 4 січня 2026 року, строк дії тимчасової адміністрації.

Визначення переможця конкурсу перенесено на 8 грудня 2025 року включно.

Довідково: 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС Банк».

Рубрики: БанкиІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
