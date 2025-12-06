Кому дістануться активи РВС Банку

2 грудня 2025 року завершився термін подання конкурсних пропозицій на врегулювання неплатоспроможного АТ «РВС Банк» у відмінний від ліквідації спосіб. У разі позитивних висновків НБУ щодо поданих конкурсних пропозицій за активи «РВС Банку» конкуруватимуть три потенційних інвестори

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Важливо зазначити, що Фонд обирає не переможця, а найменш витратний спосіб виведення банку з ринку, критерії якого визначені законодавством. Пропозиція інвестора має бути найбільш вигідною для Фонду та кредиторів, це суто математичний підхід. Натомість для інвесторів передусім важлива якість наявних у банку активів. Зокрема на ознайомлення до віртуальної кімнати даних «РВС БАНКУ» подавались чотири потенційні інвестори, а зацікавленість у подальшій участі в конкурсі виявили троє», – пояснює заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець.

Зазначимо, що відкритий конкурс проводиться з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із запропонованих способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Для вивчення конкурсних пропозицій і врегулювання банку у найменш витратний спосіб Фонд гарантування вкладів подовжує на місяць, до 4 січня 2026 року, строк дії тимчасової адміністрації.

Визначення переможця конкурсу перенесено на 8 грудня 2025 року включно.

Довідково: 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС Банк».

