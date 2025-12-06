close-btn
Як змінилася інвестиційна привабливість України

06.12.2025 11:30
Микола Деркач

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України майже відновився до рівня другої половини 2021 року

Як змінилася інвестиційна привабливість України

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба EBA Ukraine.

Зазначається, що за результатами дослідження EBA разом з NEQSOL HOLDING B.V, показник зріс до 2,70 бала з 5-ти можливих (2,49 бала у 2024 році).

Що найбільше стимулює інвестиції:

  • євроінтеграційний рух;
  • преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз»;
  • дерегуляція та диджиталізація державних послуг.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Головними бар’єрами є:

  • російська військова агресія;
  • корупція, слабка судова система;
  • нестача кадрів та удари по українській енергосистемі.

Дослідження також демонструє, що більше половини (52%) опитаних компаній зазнали збитків внаслідок бойових дій. Попри війну, 72% опитаних членських компаній EBA продовжуватимуть інвестувати в український ринок.

Раніше ми також писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

