Як змінилася інвестиційна привабливість України

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України майже відновився до рівня другої половини 2021 року

Про це повідомила пресслужба EBA Ukraine.

Зазначається, що за результатами дослідження EBA разом з NEQSOL HOLDING B.V, показник зріс до 2,70 бала з 5-ти можливих (2,49 бала у 2024 році).

Що найбільше стимулює інвестиції:

євроінтеграційний рух;

преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз»;

дерегуляція та диджиталізація державних послуг.

Головними бар’єрами є:

російська військова агресія;

корупція, слабка судова система;

нестача кадрів та удари по українській енергосистемі.

Дослідження також демонструє, що більше половини (52%) опитаних компаній зазнали збитків внаслідок бойових дій. Попри війну, 72% опитаних членських компаній EBA продовжуватимуть інвестувати в український ринок.

