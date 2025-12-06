Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025

Нацбанк у листопаді 2025 року застосував до двох банків і двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в листопаді 2025 року застосував до двох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ АБ «Південний»

Штраф у розмірі 17 500 000 грн за порушення вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; Штраф у розмірі 1 000 000 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами), а також деяких інших пунктів та підпунктів.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

АТ АКБ «Львів» – штраф 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпунктів «а» та «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами третім ‒ п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових установ

ТОВ «ФК «Фінако» – штраф 1 275 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107). Порушення полягає в неналежному виконанні відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Атлана» – штраф 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини п’ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, пункту 10 розділу ІІ Положення № 107 у частині неналежного виконання відповідальним працівником установи обов’язку щодо інформування керівника установи стосовно питань у сфері ПВК/ФТ.

