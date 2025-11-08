close-btn
НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

08.11.2025 14:30
Ольга Деркач

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в межах культурно-мистецького проєкту «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги» відбулася презентація нової пам’ятної монети НБУ

Фото: t.me/nbu_ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Цей випуск продовжує серію «Духовні скарби України» та присвячений одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу – архангелу (архістратигу) Михаїлу.

«Національний банк з радістю долучився до чудового проєкту, адже видання присвячується 120-ій річниці заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-ій річниці від дня народження його фундатора – Андрея Шептицького, духовного архангела українського народу.

Ми прагнули, щоб наша нова монета стала ще одним знаком духовної сили українців, символом небесного покровительства та віри в перемогу, нагадувала нам про силу духу, про світло, яке веде українців крізь найважчі випробування», ‒ сказав Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій НБУ.

Читайте також: Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

Основою дизайну нової монети став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем. Це один із найвідоміших прикладів українського бароко, у якому поєднується духовна глибина та витонченість мистецької роботи.

Про монету

На аверсі зображено царські врата Жовківського іконостасу з молитвою до архангела Михаїла – одним з найпоширеніших християнських звернень до небесного воєначальника. Над вратами – стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис: ХТО ЯК БОГ – традиційне звернення до архістратига.

На реверсі ‒ образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках на хмарах – як небесний воєвода та захисник віри. Тло реверсу прикрашене рослинним орнаментом у стилі бароко.

  • Номінал монети 10 гривень.
  • Вона виготовлена зі срібла 999 проби. Маса в чистоті – 31,1 г.
  • Технології оздоблення – локальна позолота, кольоровий друк.
  • Дизайн — Тетяна Балута.
  • Скульптори — Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

Початок продажу: з 11 листопада 2025 року.

Придбати монету можна буде на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів.

