Квантовий годинник назвав дату, коли зламають шифрування Біткоїна

Новий онлайн-інструмент під назвою Quantum Doomsday Clock прогнозує, що квантові комп’ютери зможуть зламати приватні ключі Біткоїна (BTC) приблизно через два роки

Зокрема, годинник встановив критичну дату — 8 березня 2028 року. Станом на 8 листопада 2025-го він показує, що залишилося 2 роки та 4 місяці до моменту, коли криптографічно релевантний квантовий комп’ютер (CRQC) зможе виконати алгоритм Шора для зламу стандарту ECDSA secp256k1 — еліптичної кривої, яка забезпечує безпеку Біткоїна та більшості криптовалют.

Проєкт розробили доктор Річард Карбек, дослідник криптографії та співзасновник xx network, і Колтон Ділліон, підприємець у сфері криптовалют. Робота ведеться під егідою компаній Postquant Labs та Hadamard Gate Inc.

Згідно з логікою «годинника», приблизно 1 673 логічних кубітів буде достатньо, щоб у розумні строки вивести приватні ключі Біткоїна з розкритих публічних ключів. Розрахунок ґрунтується на останніх наукових публікаціях і дорожніх картах розвитку квантових обчислень від IBM (NYSE: IBM), Google та інших.

Якщо прогноз справдиться, усі біткоїн-адреси, які коли-небудь здійснювали транзакції та розкривали публічні ключі (зокрема старі P2PK та повторно використані P2PKH), стануть миттєво вразливими. Натомість Taproot-адреси (bc1p…) і SegWit-адреси залишатимуться захищеними довше, адже публічними є лише їхні хеші.

Думки експертів щодо можливості зламу Біткоїна

Хоча деякі експерти вважають прогноз до 2028 року занадто оптимістичним, провідні установи — зокрема NIST і Global Risk Institute — визначають реалістичне «вікно квантової загрози» між 2028 і 2035 роками.

Водночас дослідження науковця Google Крейга Гідні 2025 року показує, що для зламу RSA-2048 може знадобитися у 20 разів менше ресурсів, ніж вважалося раніше, що скорочує часові межі до 2030–2035 років. CEO Naoris Protocol Девід Карвалью також попереджає, що реальна загроза може з’явитися вже до 2030 року.

Згідно зі звітом Global Risk Institute за 2024 рік, підготовленим на основі опитування 32 експертів, ризик може бути ближчим, ніж очікувалося: ймовірність появи небезпеки оцінюється у 50% протягом 15 років (до 2039 року), причому ризики швидко зростатимуть у 2030-х.

З іншого боку, CEO Blockstream Адам Бек дотримується консервативнішої позиції, вважаючи, що серйозна загроза не виникне щонайменше ще два десятиліття. Проте, як повідомляє Finbold, він визнає: майбутні технологічні прориви можуть змусити власників перемістити свої біткоїни на квантово-стійкі адреси.

Загалом занепокоєння щодо квантової загрози посилюється на тлі швидкого розвитку галузі. Зокрема, IBM планує запустити перший у світі квантовий комп’ютер із виправленням помилок під назвою Quantum Starling до 2029 року — після досягнення Google рубежу у 105 кубітів із чипом Willow.

За матеріалами finbold.com.