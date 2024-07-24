Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ

В Україні спостерігається зростання кількості підроблених банкнот як гривні, так і іноземної валюти

Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у відповідь на офіційний запит від «Мінфіну».

За перше півріччя 2024 року на кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підроблених. Це на 62% більше порівняно з попереднім роком.

На початку війни НБУ фіксував меншу кількість підробок на мільйон:

2022 рік — 2,2;

2023 рік — 2,1.

«У квітні-травні цього року Національний банк спостерігав короткострокове зростання активності фальшивомонетників, що пояснюється певною адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням зловмисників перевірити ефективність протидії таким випадкам», — заявили в НБУ.

Попри зростання кількості підроблених банкнот, регулятор вважає це зростання помірним. Перед початком повномасштабного вторгнення країни-терориста цей показник був значно вищим — 7,1 підробок на 1 мільйон справжніх грошей. Водночас, за даними НБУ, фальшивомонетники в Європейському Союзі працюють значно активніше, ніж в Україні.

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За даними НБУ, кількість підроблених банкнот у ЄС становила:

2021 рік — 12 підроблених євро на мільйон справжніх;

2022 рік — 13;

2023 рік — 16.

Варто зазначити, що в Україні злочинці також поширюють підроблену іноземну валюту, але надають перевагу американському долару, а не євро. За даними Нацбанку, у першому півріччі 2024 року в Україні було вилучено з обігу 1 200 підроблених іноземних банкнот, що відповідає довоєнному показнику, тоді як у 2022—2023 роках ця кількість становила лише 600-700 штук на рік.

Серед підроблених банкнот іноземних валют, вилучених з обігу в першому півріччі 2024 року (так само як і в 2021—2023 роках), переважали долари США, що становили 95% від загальної кількості. Найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 100 доларів США.

Щодо гривневої готівки, то в період січень-червень цього року 90% підробок (порівняно з 80% у 2021—2023 роках) припадало на дві старі банкноти: 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року.

Цю проблему вирішують шляхом поступового вилучення з обігу старих банкнот:

з 1 жовтня 2020 року — банкноти номіналом 1 та 2 гривні 2003—2007 років випуску;

з 1 січня 2023 року — банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень 2003—2007 років випуску;

з 1 серпня 2024 року — банкноти номіналом 500 гривень 2003—2007 років випуску.

Гривня нового зразка має кращий захист, зокрема завдяки сучасним оптично-змінним елементам, таким як «віконна» стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору.

«Національний банк систематично працює над підвищенням надійності українських грошей. Згідно з міжнародною практикою, грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю кожні 10−15 років. Щоб мінімізувати чи зовсім унеможливити спроби злочинців підробити банкноти», — уточнили в Нацбанку.

Нагадаємо, що НБУ надав іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів. З 24 липня розширюється перелік клієнтів та депонентів, яких може обслуговувати Нацбанк під час виконання ним функції депозитарної установи. НБУ зможе відкривати та обслуговувати рахунок в цінних паперах номінального утримувача для іноземної фінансової установи та рахунок в цінних паперах власника для іноземного депозитарію.

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