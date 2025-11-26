close-btn
Світова економіка наближається до масштабної рецесії — економіст

26.11.2025 20:20
Ольга Деркач

Відомий макроекономіст Генрік Зеберг попереджає, що світова економіка наближається до масштабної рецесії — можливо, найбільшої з 1930-х років

Фото: freepik.com

На думку Зеберга, багаторічна м’яка монетарна політика центробанків сприяла надмірному перегріву фінансових ринків і створила «бульбашку всього» — одночасне завищення вартості активів, яке, за його словами, близьке до точки перелому.

У своїх оцінках економіст опирається на провідні індикатори власної моделі ділового циклу, яка, за його словами, точно передбачала всі рецесії з 1950 року. Ці індикатори розвернулися вниз у листопаді 2024 року, сигналізуючи, що економіка підходить до порогу, після якого може початися спад.

Поки що показники не вказують на те, що рецесія вже стартувала, однак демонструють, що економіка «наближається» до неї.

Зеберг також звертається до збіжних індикаторів, які традиційно вказували на початок рецесій. Перед фінансовою кризою 2007–2008 років саме вони подали перші сигнали: у листопаді 2007-го показники розвернулися, у грудні почалася рецесія, а пік ринку припав на жовтень того року. Економіст вважає, що нинішня картина має багато паралелей із тим періодом.

«Збіжні індикатори показують момент, коли все починається, разом з нашими індикаторами неминучої рецесії. Це момент, коли «Титанік» насправді тоне. Перед великою фінансовою кризою вони розвернулися у листопаді 2007-го. Рецесія почалася у грудні. Ринок досяг піку в жовтні. Нині індикатори свідчать, що ми наближаємося до точки, з якої це може початися. Повторю: наближаємося. Поки що вони цього не сигналізують — але ми близько», — пояснює Зеберг.

Попри тривожні сигнали, Зеберг вважає, що фондові ринки та криптовалюти входять у фінальну фазу зростання, підживлену ліквідністю центробанків. Він очікує, що акції, Біткоїн, Ethereum та інші цифрові активи зростатимуть у грудні, створюючи враження тимчасової стабільності.

Паралельно, за його словами, долар США формує «дно», що може стати основою для потужного ралі аж до 2026 року.

Втім, економіст наголошує: цей останній злет не варто плутати з тривалим процвітанням. Зеберг зазначає, що економічне зростання сповільнюється, фінансова система перенапружена, а накопичена бульбашка може луснути, спровокувавши серйозну кризу.

Джерело: Finbold.

