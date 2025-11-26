close-btn
НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

26.11.2025 17:00
Ольга Деркач

Національний банку України (НБУ) застосував захід впливу до фінансової компанії, а також відкликав ліцензію та виключив з Державного реєстру фінансових установ страхову компанію

Фото: bank.gov.ua

Так, Нацбанк застосував до Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «ІЗІ 24» (ЄДРПОУ 42334886) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 листопада 2025 року.

Підставою для ухвалення рішення Комітету стало порушення «ІЗІ 24» вимог:

  • частини сьомої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
  • пункту 43 глави 3, пункту 319 глави 21, пунктів 599, 602, 604 глави 53 Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

А саме: Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Фінансова Компанія «Ізі 24» не подало до Національного банку документи, визначені в пункті 604 глави 53 розділу VIII Положення про авторизацію.

Крім того, НБУ відкликав ліцензію на здійснення діяльності зі страхування та виключив із Державного реєстру фінансових установ Товариство з Додатковою Відповідальністю «Страхова Компанія «Гарант і Я» (ЄДРПОУ 37317151) на підставі поданої заяви (у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 листопада 2025 року.

18 липня 2025 року НБУ надав ТДВ «СК «Гарант і Я» дозвіл на вихід із ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив цьому страховику план виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Відповідно до звітності ТДВ «СК «Гарант і Я» за дев’ять місяців 2025 року страховий портфель компанії формувався на 100% із КАСКО. Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 14 312 тис. грн, страхові виплати — 23 437 тис. грн. Страховик дотримався вимог до платоспроможності. Станом на 1 жовтня 2025 року в нього немає зобов’язань за договорами страхування та перестрахування.

