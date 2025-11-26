Скільки боргів за комуналку накопичили українці — Опендатабот

У Єдиному реєстрі боржників зараз зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень, пов’язаних із заборгованістю за комунальні послуги. При цьому 60% таких справ фактично зайшли у глухий кут: вони формально завершені, але не закриті, а стягнути кошти так і не вдалося

Станом на початок листопада 2025 року в Україні налічується 794 604 активні борги за комунальні послуги. Хоча офіційно вони значаться як «активні», більшість цих проваджень не мають реального продовження: 60% справ, тобто понад 476 тисяч, були завершені без фактичного виконання. Заборгованості залишилися у Реєстрі, однак виконавці не змогли домогтися їх стягнення.

Упродовж цього року в Україні відкрили вже 194 тисячі нових проваджень щодо несплати комуналки. Із цього числа дві третини, тобто 132 578 справ, досі перебувають у статусі відкритих.

Найбільше боргів зафіксовано на Харківщині — 47,9 тисячі проваджень. Лише трохи менше — на Дніпропетровщині, де налічується 45,4 тисячі справ. Інші регіони значно відстають: у Миколаївській області зафіксовано 11,9 тисячі проваджень, на Полтавщині — 11,3 тисячі, а на Сумщині — 8,5 тисячі.

Структура боргів також демонструє чіткі тенденції. 40% українців у 2025 році найчастіше накопичують борги за теплопостачання. На другому місці — водопостачання (18%), за ним газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивезення сміття припадає 8%, а на електроенергію — 6% проваджень.

Найчастіше справи про комунальні борги відкривають проти людей віком 46–60 років — ця вікова група становить майже 36% усіх проваджень. Водночас кожен четвертий борг належить пенсіонерам.

Цього року більшість проваджень — 55% — відкрили проти жінок. Абсолютний антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік було відкрито 28 проваджень за борги з електроенергії. Усі вони були завершені через неможливість стягнення. Фактично борги нікуди не зникли, а система лише поповнила Реєстр новими «мертвими» справами.

