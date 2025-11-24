close-btn
НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок

24.11.2025 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив Кредитну Спілку «Харківська Каса Взаємодопомоги» (ЄДРПОУ 06716981) та Кредитну Спілку «Господар» (ЄДРПОУ 25896724) з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

Фото: bank.gov.ua

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 листопада 2025 року.

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг:

  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Харківська Каса Взаємодопомоги» станом на 1 жовтня 2025 року становив 5 342,19 тис. грн (0,41 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 1 093,24 тис. грн (0,16 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

Обсяг активів КС «Господар» станом на 01 жовтня 2025 року становив 967,83 тис. грн (0,07 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 132,90 тис. грн (0,02 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Кредитні спілки, які мають виключно ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки, до якої не включено право на надання фінансових платіжних послуг, та не мають зобов’язань за договорами про залучення вкладів / депозитів членів кредитної спілки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку України із заявою про відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, що безготівкові розрахунки українців платіжними картками продовжують зростати. Це підтверджує статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за дев’ять місяців 2025 року.

Джерело: НБУ.

