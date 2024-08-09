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Як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024 — звіт НБУ

09.08.2024 20:20
Микола Деркач
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За даними Національного банку України, в липні на ринку небанківських фінпослуг з’явився лише один новий учасник, 28 — залишили ринок

Як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024 — звіт НБУ

Як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024 — звіт НБУ Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться у звіті НБУ.

«Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 990 (станом на 30 червня 2024 року) до 963 (станом на 31 липня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62, — зазначається в повідомленні. — Із реєстрів виключено 11 фінансових компаній, одного страховика та два ломбарди примусово, за ініціативою заявника — вісім страховиків та шість кредитних спілок. Водночас одну колекторську компанію включено до Державного реєстру фінансових установ».

За даними Нацбанку, протягом минулого місяця одній фінкомпанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінкомпаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінкомпаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензій.

Станом на кінець липня на ринку небанківських фінпослуг працювали 537 фінансових компаній (у червні їх кількість становила 548):

  • 69 страховиків non-life (було 78);
  • 12 life-страховиків (кількість не змінилася);
  • один страховик зі спеціальним статусом;
  • 114 ломбардів (було 116);
  • 114 кредитних спілок (було 120);
  • 1 лізингодавець (кількість не змінилася);
  • 40 страхових брокерів (кількість не змінилася);
  • 75 колекторських компаній (було 74).

Як змінився небанківський фінансовий ринок за липень 2024 — звіт НБУ

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Кількість визнаних банківських та небанківських фінансових груп не змінилася — 18 та 30 відповідно.

«На платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася), — йдеться у звіті. — Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (було 20), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася)».

Також зазначається, що до інших суб’єктів, які діють на платіжному ринку, належать 45 комерційних агентів (було 44) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (було 36). Інформація про всіх учасників платіжного ринку знаходиться тут.

У липні до НБУ надійшло 859 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 468, страховиків — 172, кредитних спілок і колекторських компаній — 180, банків — 37, операторів платіжних послуг — 2.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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