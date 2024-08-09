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НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!»

09.08.2024 14:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям Слава!»

НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!»

НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!» Фото: bank.gov.ua

«Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші — не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк у межах планового випуску поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти: 

  • з 08 серпня 2024 року — номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року — номіналом 50 гривень;
  • у наступних роках — номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Національний банк України підкріплюватиме банки та СІТ-компанії модифікованими банкнотами, вказуючи на дату їх введення в обіг, для подальшого розподілу клієнтам.

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Модифіковані банкноти будуть законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу поряд з іншими банкнотами того ж номіналу попередніх років. Всі фізичні та юридичні особи повинні приймати їх за номінальною вартістю без обмежень на території України для будь-яких платежів та зарахувань на рахунки.

Громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка. Модифіковані банкноти випускатимуться в рамках планового обігу на заміну зношених та пошкоджених банкнот, щоб забезпечити необхідний обсяг готівки та покращити її якість. Поступово модифіковані банкноти замінюватимуть банкноти зразків 2014–2019 років, які мають ознаки зношення.

Дизайн модифікованих банкнот

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!». Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року. Крім того, на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Національного банку України Андрія Пишного, на зворотному — рік випуску.

Нагадаємо, що НБУ презентував нову памʼятну монету. Заступник голови НБУ Олексій Шабан та заступник начальника Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Олексій Науменко презентували нову обігову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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