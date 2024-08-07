Іноземні банки блокують операції деяких українських компаній — НБУ

Нацбанк закликає українські банки сприяти розв’язанню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами українських компаній

До НБУ почали звертатись українські компанії та бізнес-асоціації, які повідомили про блокування/відмову іноземних банків (насамперед європейських) від проведення платежів в/з України за зовнішньоекономічними контрактами.

Зокрема, іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією рф чи під контролем України.

Здебільшого іноземні банки не деталізують підставу для відмови із посиланням на вимоги внутрішньої політики і процедур комплаєнс. Однак деякі пояснили такий підхід тим, що вони не мають перевіреного джерела даних про статус таких територій України. Тому необхідна додаткова комунікація українських банків щодо цього питання з іноземними банками.

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У зв’язку з цим Нацбанк надіслав лист до українських банків та банківських асоціацій, в якому рекомендував сприяти розв’язанню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території частково окупованих областей України.

«На думку Національного банку, невиконання платежу може бути пов’язане із санкційними обмеженнями (зокрема секторальними санкціями Європейського Союзу щодо непідконтрольних Уряду України територій в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях), а також вимогами міжнародних стандартів та національного законодавства інших країн з питань фінансового моніторингу, управління ризиками тощо. Вважаємо, що такий де-ріскінг з боку іноземних банків щодо українських суб’єктів господарювання є необґрунтованим», – йдеться в листі НБУ.

Як розв’язати цю проблему

Нацбанк України нагадав, що для усунення перешкод під час проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами доступні такі ресурси для здійснення іноземними банками комплаєнс-перевірок:

англомовна цільова сторінка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

оновлені запитання-відповіді на офіційному вебсайті Єврокомісії про виконання регламентів Ради ЄС стосовно санкцій щодо тимчасово окупованих територій.

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Для інформування іноземних банків про зазначені вище ресурси для мінімізації ризиків блокування коштів / відмови в проведенні операції клієнтам НБУ рекомендує українським банкам комунікувати з іноземними щодо такого:

перед ініціюванням платежу – зв’язатись з уповноваженим підрозділом відповідного банку-партнера для пояснення змісту операції та надання додаткової інформації / документів щодо української компанії / платежу (за потреби) з урахуванням роз’яснення DG FISMA; деталізація платіжних повідомлень – щодо вихідних платежів слід зазначати у відповідних полях платіжного повідомлення вичерпну інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник; у разі блокування коштів клієнта – звернутися до банку, який заблокував платіж, щодо з’ясування підстав відмови та узгодження обсягу додаткових заходів / інформації, необхідних іноземному банку для його здійснення.

У листі йдеться, що українські банки мають у місячний строк поінформувати НБУ про результати вжитих заходів, а також проблемні питання, виявлені під час комунікації з банками-партнерами, та пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

Зазначимо, це далеко не перший подібний прецедент відмови обслуговування українців з боку іноземних великих компаній. Наприкінці липня американська фінтех-компанія Mercury, яка має неабияку популярність серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців. Пізніше представники Mercury в коментарі PaySpace Magazine пояснили своє рішення — прочитати можна тут.

Також популярний сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українські акаунти через «20% території України, які підпадають під дію санкцій». Американська краудфандингова компанія, судячи з усього, оновила свої правила та припиняє надавати повноцінний сервіс для українських користувачів.

Крім цього, торік платіжний оператор Wise тимчасово призупинив можливість переказу грошових коштів з гривневих рахунків для своїх клієнтів у всьому світі.

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Джерело: НБУ