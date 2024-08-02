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PaySpaceMagazine

Сервіс Buy Me a Coffee перестав обслуговувати користувачів з України: що відомо

02.08.2024 18:25
Дарія Шуть
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Популярний сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українські акаунти через «20% території України, які підпадають під дію санкцій»

Buy Me a Coffee

Фото: freepik.com, flaticon.com

Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee, судячи з усього, оновила свої правила та припиняє надавати повноцінний сервіс для українських користувачів.

Про це повідомили українці, коли зіткнулися з проблемами при виведенні коштів. Зокрема, користувачка X (Twitter) із тегом BzickOff не змогла вивести $30 на картку українського банку. Вона опублікувала скриншот із відповіддю техпідтримки сервісу, де вони повідомляють про зміни в обслуговуванні.

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«У зв’язку з нещодавніми змінами в політиці та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, ми більше не приймаємо нових творців (контенту – ред.) з України. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити», — йдеться у відповіді представниці Buy Me a Coffee.

Зазначається, що оскільки близько 20% території України підпадає під дію санкцій, компанії стало складно точно перевіряти та контролювати місця розташування, що створює значні ризики помилок.

Відповідь техпідтримки Buy Me a Coffee

Відповідь техпідтримки Buy Me a Coffee. Фото: x.com/BzickOff

В коментарях до допису інший український користувач підтвердив, що також стикнувся з проблемою виведення коштів на українську картку. Він розповів, що йому довелося змінити географію акаунта на США й використовувати іншу систему міжнародних переказів — Wise.

Зазначимо, це далеко не перший подібний прецедент відмови обслуговування українців з боку іноземних великих компаній. Наприкінці липня американська фінтех-компанія Mercury, яка має неабияку популярність серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців. Пізніше представники Mercury в коментарі PaySpace Magazine пояснили своє рішення — прочитати можна тут.

Також торік платіжний оператор Wise тимчасово призупинив можливість переказу грошових коштів з гривневих рахунків для своїх клієнтів у всьому світі. Користувачі з України стикались з неможливістю здійснювати грошові перекази за кордон. На даний момент відправка грошей з України за кордон неможлива, а українським клієнтам обмежили деякі основні сервіси Wise.

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За матеріалами dev.ua

Рубрики: Війна з РосієюГрошіКомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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