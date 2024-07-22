Скільки ви б заробили, якби інвестували $10 000 в XRP у 2018 році

Провідний аналітик пояснив, чому слід уникати XRP

Криптовалютний аналітик cyclop (@nobrainflip), який може похвалитися більш ніж півмільйоном підписників на соціальній платформі X, нещодавно опублікував список криптовалют, яких слід уникати інвесторам, оскільки вони “приречені” ніколи не зростати.

If you put $10,000 into $XRP in September 2018. Today, you would still have $10,000 🤯 99% of altcoins are doomed to dump/never grow. Here are 10 coins you should AVOID (you’re probably holding them) and how to recognize them 🧵👇 pic.twitter.com/eEOJjS8xl9 — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 21, 2024

У списку помітно фігурує монета XRP, пов’язана з Ripple. Як зазначає аналітик, якби ви інвестували $10 000 в XRP у вересні 2018 року, ви б у підсумку мали стільки ж грошей сьогодні.

Аналітик назвав XRP “непотрібним форком” Біткоїна, додавши, що його оцінка надмірно завищена. Згідно з даними CoinGecko, XRP зараз торгується на рівні $0,6014 після нещодавнього значного зростання ціни. Токен все ще коштує на 83% менше від свого історичного максимуму, який був зафіксований 7 січня 2018 року.

Інші монети, яких слід уникати

Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Monero та Axie Infinity також потрапили до списку токенів, яких слід уникати. Аналітик стверджує, що Ethereum Classic не має перспектив, оскільки його ігнорують розробники.

Форк Bitcoin Cash не отримав значного поширення як платіжний засіб, просто повторюючи концепцію BTC з незначними змінами. Monero був би поганою ставкою через його застарілу технологію, а також високі ризики, пов’язані з приватними монетами. Що стосується Axie Infinity, то навколо проєкту вже немає ніякого ажіотажу, і “очікувати більше нічого”.

Нагадаємо, що того тижня XRP та SHIB перевершили Біткоїн за ключовими показниками в Південній Кореї.

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За матеріалами U.Today