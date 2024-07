Скільки ви б заробили, якби інвестували $10 000 в XRP у 2018 році

Провідний аналітик пояснив, чому слід уникати XRP

Криптовалютний аналітик cyclop (@nobrainflip), який може похвалитися більш ніж півмільйоном підписників на соціальній платформі X, нещодавно опублікував список криптовалют, яких слід уникати інвесторам, оскільки вони “приречені” ніколи не зростати.

If you put $10,000 into $XRP in September 2018.

Today, you would still have $10,000 🤯

99% of altcoins are doomed to dump/never grow.

Here are 10 coins you should AVOID (you’re probably holding them) and how to recognize them 🧵👇 pic.twitter.com/eEOJjS8xl9

— 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) July 21, 2024