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Скільки ви б заробили, якби інвестували $10 000 в XRP у 2018 році

22.07.2024 18:00
Олеся Крамаренко
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Провідний аналітик пояснив, чому слід уникати XRP

Скільки ви б заробили, якби інвестували $10 000 в XRP у 2018 році

Фото: unsplash.com

Криптовалютний аналітик cyclop (@nobrainflip), який може похвалитися більш ніж півмільйоном підписників на соціальній платформі X, нещодавно опублікував список криптовалют, яких слід уникати інвесторам, оскільки вони “приречені” ніколи не зростати.

У списку помітно фігурує монета XRP, пов’язана з Ripple. Як зазначає аналітик, якби ви інвестували $10 000 в XRP у вересні 2018 року, ви б у підсумку мали стільки ж грошей сьогодні.

Аналітик назвав XRP “непотрібним форком” Біткоїна, додавши, що його оцінка надмірно завищена. Згідно з даними CoinGecko, XRP зараз торгується на рівні $0,6014 після нещодавнього значного зростання ціни. Токен все ще коштує на 83% менше від свого історичного максимуму, який був зафіксований 7 січня 2018 року.

Інші монети, яких слід уникати

Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Monero та Axie Infinity також потрапили до списку токенів, яких слід уникати. Аналітик стверджує, що Ethereum Classic не має перспектив, оскільки його ігнорують розробники.

Форк Bitcoin Cash не отримав значного поширення як платіжний засіб, просто повторюючи концепцію BTC з незначними змінами. Monero був би поганою ставкою через його застарілу технологію, а також високі ризики, пов’язані з приватними монетами. Що стосується Axie Infinity, то навколо проєкту вже немає ніякого ажіотажу, і “очікувати більше нічого”.

Нагадаємо, що того тижня XRP та SHIB перевершили Біткоїн за ключовими показниками в Південній Кореї.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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