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XRP та SHIB перевершили Біткоїн за ключовими показниками в Південній Кореї

19.07.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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XRP та SHIB популярніші за Біткоїн серед південнокорейських трейдерів

XRP та SHIB перевершили Біткоїн за ключовими показниками в Південній Кореї

Фото: freepik.com

Згідно з даними CoinMarketCap, XRP є найпопулярнішою криптовалютою на Upbit, провідній південнокорейській криптовалютній біржі. Обсяг торгів парою XRP/KRW за останні 24 години склав $448,5 млн. Цікаво, що пара SHIB/KRW знаходиться на другому місці з обсягом торгів у $178,5 млн.

Біткоїн, провідна світова криптовалюта, посідає лише третє місце з $171,4 млн. Південнокорейські трейдери особливо цікавляться альткоїнами, оскільки менші токени, як правило, залучають значні обсяги торгівлі на місцевих біржах.

Ринок криптовалют настільки популярний у Південній Кореї, що на початку цього року він навіть став темою виборів, а політики намагалися задобрити прихильних до криптовалют виборців.

Нещодавно ціна SHB зазнала удару через злом WarizX. Зловмисник викрав з біржі токенів SHIB на суму близько $100 млн. Ціна другого за величиною мемкоїна впала на 10% після цієї новини, але згодом відновилася після того, як хакер продав всі свої токени.

XRP став темою для розмов у криптовалютній спільноті через підвищений рівень FOMO. Ціна токена різко зросла через спекуляції навколо чуток про зустріч між Ripple та Комісією з цінних паперів та бірж США щодо врегулювання конфлікту. Однак, ціна токена різко впала після того, як ця зустріч була скасована.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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