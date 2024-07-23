В Mercury назвали причину блокування рахунків українців

Представники американської фінтех-компанії Mercury, яка користується неабиякою популярністю серед стартапів, розповіли, чому компанія вирішила заблокувати рахунки українців

Інформацію компанія надала на запит редакції PaySpace Magazine.

Представник Mercury заявив, що в першу чергу оновлення в списку країн повʼязані з дотриманням законодавства, а також розповів, що компанія допомагає стартапам здійснити перехід від Mercury.

«Mercury прагне підтримувати міжнародних власників бізнесу, які мають бізнес у США. Однак, в рамках нашого постійного прагнення до дотримання вимог законодавства, ми нещодавно оновили наші критерії відповідності та повідомили деяких клієнтів про те, що ми більше не можемо підтримувати їх через надані ними адреси або місця, де ми зафіксували часту активність облікових записів. Ми розуміємо, який вплив це може мати на невелику кількість клієнтів, яких це може торкнутися, і ми спілкуємося з цими власниками бізнесу безпосередньо щодо подальших кроків для плавного переходу від Mercury», — заявив представник компанії.

Також він додав, що дані довідкового центру виявилися помилковими і вони не перестануть підтримувати рахунки українців, які проживають в США. Зміни стосуються тільки тих стартаперів, які проживають в Україні. В електронному листі, який отримали підприємці, інформація була вказана правильно.

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«Ми хотіли б пояснити зміну в нашій політиці щодо України, яка стосується засновників, які проживають в Україні, а не засновників, які проживають у США з українським паспортом. Електронний лист був правильним, але ми припустилися помилки в статті нашого довідкового центру, в якій невірно вказали, що ми не можемо підтримувати засновників з українським паспортом. Ми завжди дозволяли (і продовжуємо дозволяти) клієнтам з українським паспортом, які проживають в США, використовувати Mercury — ми просто не можемо сьогодні підтримувати компанії, засновники яких знаходяться в Україні. Ми просимо вибачення за плутанину, спричинену цією помилкою», — заявив представник.

Також в Mercury додали, що причиною блокування рахунків стали тимчасово окуповані території, які знаходяться під санкціями і компанії стає все складніше підтримувати регіональну модель з одночасним дотриманням суворих стандартів.

«Щоб надати більше контексту щодо зміни політики: хоча Україна не перебуває під всеосяжними санкціями, кілька регіонів України перебувають під санкціями. Раніше ми застосовували регіональну модель для підтримки якомога більшої кількості клієнтів в Україні; однак підтримка цієї політики з одночасним дотриманням наших суворих стандартів комплаєнсу стає дедалі складнішою», — заявили в компанії.

Крім того в Mercury пообіцяли переглянути це рішення в майбутньому і, можливо, змінити його.

«Ми будемо продовжувати переглядати цю політику і сподіваємося, що зможемо змінити її в майбутньому», — заявив представник компанії.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня українські підприємці отримали електронного листа з повідомленням, що платіжна система Mercury заблокує рахунки українців.

Крім того, у 2023 році платіжний оператор Wise призупинив обслуговування деяких сервісів українців. Представники компанії Wise уточнили, що їхні сервіси прив’язані не до національності користувачів, а до реєстрації в країні (резидентству), в даному випадку — в Україні. Користувачі можуть відправляти гривню в Україну, а також здійснювати перекази у таких валютах, як долар, фунт стерлінгів та євро завдяки платіжній системі SWIFT, яка підключена до Wise. Тим не менш, на даний момент відправка грошей з України за кордон неможлива, а українським клієнтам обмежили деякі основні сервіси Wise.

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